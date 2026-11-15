Роналдиньо: Ендрик може да играе във всяко първенство

Бразилският виртуоз Роналдиньо е убеден, че младият му сънародник Ендрик притежава необходимите качества, за да се наложи в италианската Серия "А". Нападателят на Реал Мадрид е свързван с трансфер в Рома и Милан през зимния трансферен прозорец, след като получава ограничени възможности за изява в испанския гранд.

В интервю за „Кориере дела Сера“ Роналдиньо беше попитан дали 20-годишният Ендрик е готов за предизвикателството на италианския футбол.

„Може да играе във всяко първенство“, категоричен беше бившият футболист на Барселона и Милан.

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Носителят на „Златната топка“ за 2005 година разкри мнението си по темата и пред „Гадзета дело Спорт“, като подчерта, че младият нападател вече е натрупал ценен опит въпреки възрастта си.

„Той е момче, което може да играе навсякъде по света. Вече е играл в различни първенства и се е представял добре във Франция, Бразилия и Испания. Все още е много млад и със сигурност може да се справи“, заяви Роналдиньо.

Ендрик изпитва сериозни затруднения да си извоюва постоянно място в състава на Реал Мадрид. През настоящия сезон бразилецът е записал едва 141 минути, в които има един гол и една асистенция.

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Очакванията са нападателят да потърси повече игрово време през януари, като вариантът за преотстъпване в италиански клуб набира популярност. Рома е с най-добри позиции в надпреварата за подписа му. Наставникът на „вълците“ Джан Пиеро Гасперини харесва качествата на младия бразилец и би приветствал привличането му.

Милан също проявява интерес, но според „Кориере дело Спорт“ самият Ендрик не е особено склонен да продължи кариерата си на „Сан Сиро“.

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