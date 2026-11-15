Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

Роналдиньо: Ендрик може да играе във всяко първенство

  • 15 ное 2026 | 02:03
  • 355
  • 0
Роналдиньо: Ендрик може да играе във всяко първенство

Бразилският виртуоз Роналдиньо е убеден, че младият му сънародник Ендрик притежава необходимите качества, за да се наложи в италианската Серия "А". Нападателят на Реал Мадрид е свързван с трансфер в Рома и Милан през зимния трансферен прозорец, след като получава ограничени възможности за изява в испанския гранд.

В интервю за „Кориере дела Сера“ Роналдиньо беше попитан дали 20-годишният Ендрик е готов за предизвикателството на италианския футбол.

„Може да играе във всяко първенство“, категоричен беше бившият футболист на Барселона и Милан.

Реал Мадрид постави цена на Ендрик
Реал Мадрид постави цена на Ендрик

Носителят на „Златната топка“ за 2005 година разкри мнението си по темата и пред „Гадзета дело Спорт“, като подчерта, че младият нападател вече е натрупал ценен опит въпреки възрастта си.

„Той е момче, което може да играе навсякъде по света. Вече е играл в различни първенства и се е представял добре във Франция, Бразилия и Испания. Все още е много млад и със сигурност може да се справи“, заяви Роналдиньо.

Ендрик изпитва сериозни затруднения да си извоюва постоянно място в състава на Реал Мадрид. През настоящия сезон бразилецът е записал едва 141 минути, в които има един гол и една асистенция.

Рома е фаворитът за Ендрик, който не искал в Милан заради религиозна причина
Рома е фаворитът за Ендрик, който не искал в Милан заради религиозна причина

Очакванията са нападателят да потърси повече игрово време през януари, като вариантът за преотстъпване в италиански клуб набира популярност. Рома е с най-добри позиции в надпреварата за подписа му. Наставникът на „вълците“ Джан Пиеро Гасперини харесва качествата на младия бразилец и би приветствал привличането му.

Милан също проявява интерес, но според „Кориере дело Спорт“ самият Ендрик не е особено склонен да продължи кариерата си на „Сан Сиро“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Лапорта: Кройф изгради идентичността на Барселона и вдъхнови поколения треньори

Лапорта: Кройф изгради идентичността на Барселона и вдъхнови поколения треньори

  • 15 ное 2026 | 02:33
  • 248
  • 0
Бащата на Ямал: Някои си купуват острови, а той осигури домове на майка си, баща си и баба си

Бащата на Ямал: Някои си купуват острови, а той осигури домове на майка си, баща си и баба си

  • 15 ное 2026 | 02:21
  • 358
  • 0
Микаутадзе се обясни в любов на Барселона

Микаутадзе се обясни в любов на Барселона

  • 15 ное 2026 | 02:15
  • 364
  • 0
Не е AI - вижте какво може магьосникът Роналдиньо

Не е AI - вижте какво може магьосникът Роналдиньо

  • 15 ное 2026 | 01:40
  • 1517
  • 0
Страната на баските победи Венецуела пред над 40 000 на „Сан Мамес“

Страната на баските победи Венецуела пред над 40 000 на „Сан Мамес“

  • 15 ное 2026 | 01:12
  • 757
  • 1
Румъния с първа победа при Хаджи, Полша пропусна шанса си

Румъния с първа победа при Хаджи, Полша пропусна шанса си

  • 15 ное 2026 | 00:26
  • 936
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е неудържим! Подобри с пет килограма собствения си рекорд!

Карлос Насар е неудържим! Подобри с пет килограма собствения си рекорд!

  • 14 ное 2026 | 18:11
  • 30605
  • 76
Португалия катастрофира в първия мач след отказването на Кристиано Роналдо

Португалия катастрофира в първия мач след отказването на Кристиано Роналдо

  • 14 ное 2026 | 23:40
  • 13318
  • 92
Три отбора се класираха за елитната дивизия в Лигата на нациите, не липсваше и сензационен резултат

Три отбора се класираха за елитната дивизия в Лигата на нациите, не липсваше и сензационен резултат

  • 14 ное 2026 | 23:41
  • 26192
  • 10
Ники Михайлов за състоянието на българския футбол: Стига обещания и оправдания! Време е за отговорност

Ники Михайлов за състоянието на българския футбол: Стига обещания и оправдания! Време е за отговорност

  • 14 ное 2026 | 22:29
  • 4516
  • 26
Юношите на България изненадаха Португалия, синът на Роналдо гледа от пейката

Юношите на България изненадаха Португалия, синът на Роналдо гледа от пейката

  • 14 ное 2026 | 18:52
  • 29447
  • 11
България отстъпи на Испания след равностойно първо полувреме

България отстъпи на Испания след равностойно първо полувреме

  • 14 ное 2026 | 20:45
  • 10637
  • 10