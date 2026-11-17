Тайланд спечели Купата на краля след класически успех над Таджикистан

Националният отбор на Тайланд спечели 52-рото издание на турнира Купа на краля (King's Cup), след като надигра Таджикистан с 3:0 във финалния двубой. Срещата се изигра на стадион Sisaket Provincial Stadium в провинция Сисакет, Тайланд.

Ключовият момент в мача настъпи в 39-ата минута, когато футболист на Таджикистан получи директен червен картон и остави тима си с човек по-малко на терена. Само минута по-късно, в 40-ата минута, Тайланд се възползва от численото си предимство и откри резултата за 0:1. През второто полувреме домакините затвърдиха превъзходството си с попадения в 49-ата и 75-ата минута, оформяйки крайното 0:3.

С този триумф Тайланд грабна трофея у дома, като за победителя беше предвиден и специален бонус от 3 милиона тайландски бата. В мача за третото място от същия турнир Оман разгроми Бруней с 7:0.

Интересен детайл около финала бе свързан с нападателя на Тайланд Супанат Муеанта, който се завърна да играе в родния си регион. "Връщането да играя в родния ми град този път е радостна възможност, тъй като много членове на семейството ми и близки приятели планират да присъстват на мача", сподели Супанат Муеанта преди двубоя. Наставникът на Таджикистан Игор Ангеловски също бе изразил увереност преди срещата: "Ние уважаваме националния отбор на Тайланд, който има високи стандарти, способен старши треньор и добри играчи, но все пак вярваме, че ще спечелим шампионата", заяви Игор Ангеловски на пресконференцията преди финала.

В състава на Таджикистан за турнира фигурира и познато име за българския футбол — полузащитникът Парвизджон Умарбаев, който през кариерата си е играл в българското първенство за Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.

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