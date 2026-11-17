Южна Корея се смили над Катар, но все пак победи

Националният отбор на Южна Корея спечели с 1:0 гостуването си на Катар в контрола между двата тима.

Победата можеше да е с много по-изразителен резултат, като корейците отправиха цели 21 удара в мача, но вратарят на домакините Салах Закария блесна с впечатряващите седем спасявания. Освен това още в началото на мача гредата спря изстрел на Мин-кю Сонг. Все пак гостите успяха да стигнат до победен гол, който дойде в 43-тата минута, когато О Се-Хун се разписа с глава след центриране именно на Сонг.

GOALLLLLLLLL OH SE-HUN FINALLY CONNECTS ON A HEADER TO THE NET, TERRIFIC CROSS BY SONG MIN-KYU! KOREA UP 1! 🔥🔥🔥🔥 https://t.co/Ej0TQsWcXA — Joel Kim (@KNTFootball) November 17, 2026

Така Южна Корея се върна към победите след загубата с 2:3 от Саудитска Арабия, докато Катар допусна ново поражение след това с 0:3 от Австралия.

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Снимки: Imago