Националният отбор на Южна Корея спечели с 1:0 гостуването си на Катар в контрола между двата тима.
Победата можеше да е с много по-изразителен резултат, като корейците отправиха цели 21 удара в мача, но вратарят на домакините Салах Закария блесна с впечатряващите седем спасявания. Освен това още в началото на мача гредата спря изстрел на Мин-кю Сонг. Все пак гостите успяха да стигнат до победен гол, който дойде в 43-тата минута, когато О Се-Хун се разписа с глава след центриране именно на Сонг.
Така Южна Корея се върна към победите след загубата с 2:3 от Саудитска Арабия, докато Катар допусна ново поражение след това с 0:3 от Австралия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago