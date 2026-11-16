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Стоил Николаев спаси дузпа и помогна на Славия да надвие Марица

  • 16 ное 2026 | 18:50
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Славия победи с 1:0 Марица в двубой от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на помощния изкуствен терен на стадион „Александър Шаламанов“ в София.

Първото полувреме завърши без попадения. „Белите“ стигнаха до решаващия гол в 58-ата минута, когато Радослав Русев се разписа и даде аванс на своя отбор.

В заключителните минути Марица получи отлична възможност да изравни от дузпа. Вратарят на Славия Стоил Николаев обаче спаси изпълнението и запази преднината на домакините до последния съдийски сигнал.

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