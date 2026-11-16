Национал надви Локомотив София в голов мач при U15

Национал победи с 4:2 Локомотив София в двубой от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на изкуствения терен на НСА в София.

Единственото попадение през първото полувреме отбеляза Александър Лазаров, който даде аванс на Национал в осмата минута.

След почивката домакините увеличиха преднината си. Антонио Калинов се разписа в 43-тата минута, а в 50-ата Теодор Славчов направи резултата 3:0.

Локомотив София се върна в двубоя с две попадения. Юли Димитров намали в 64-тата минута, а десет минути по-късно Мартин Георгиев вкара за 3:2.

В 82-рата минута Антонио Калинов се разписа за втори път и оформи крайното 4:2 в полза на Национал.

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