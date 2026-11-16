Лудогорец обърна Черно море и спечели убедително при U15

Лудогорец победи с 4:1 Черно море в двубой от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на стадион „Гнездо на орли“ в Разград.

Гостите поведоха в 21-вата минута чрез Даниел Друмев. Лудогорец обаче отговори бързо и Иван Пуцов възстанови равенството в 26-ата минута. Малко преди почивката той се разписа отново и осъществи пълния обрат – 2:1.

През второто полувреме разградчани затвърдиха превъзходството си. Максим Даскалов отбеляза за 3:1 в 49-ата минута, а в 57-ата Румен Джелев реализира дузпа и оформи крайния резултат 4:1.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google