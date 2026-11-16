ЦСКА 1948 вкара четири гола след почивката и обърна Шипка Старс

ЦСКА 1948 победи с 4:2 Шипка Старс в двубой от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на терена на ВТУ „Тодор Каблешков“ в София.

Гостите изиграха силно първо полувреме и поведоха с два гола на Стефан Иванов. Той откри резултата в 13-ата минута, а в 29-ата удвои преднината на Шипка Старс.

ЦСКА 1948 реагира впечатляващо след почивката. Георги Дренчев намали в 43-тата минута, а седем минути по-късно Виктор Николов възстанови равенството.

Пълният обрат стана факт в 69-ата минута, когато Денис Росенов се разписа от дузпа за 3:2. В 81-вата минута Виктор Николов отбеляза второто си попадение и оформи крайния резултат 4:2.

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