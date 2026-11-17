Янчев: Резултатът говори сам по себе си

"Резултатът говори сам по себе си за случилото се", това каза пред БТА след победата над Молдова в евроквалификация Тодор Янчев. Както е известно, България U19 постигна разгромен успех със 7:2 в последния си двубой от турнира за Евро 2027.

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"Добър мач за нашия отбор, но с тези правила – кой ще победи най-слабия отбор в групата с по-голяма разлика – са малко странни. В един момент срещата се обърна само в търсене на голове и без по-смислени атаки, но това са правилата. Резултатът говори сам по себе си за случилото се. Категорично бяхме по-класният отбор", коментира Янчев.



Той изрази задоволството си от играта на младите "лъвчета" и в трите мача от европейските квалификации.



"Чисто игрово съм доволен от трите срещи в групата, представихме се на ниво. Латвия ни вкара гол с един удар и то, както казах след мача с тях – при напуснала терена преди това топка. Трябваше да догонваме в този мач и в крайна сметка това се оказа решаващо", каза още треньорът.

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