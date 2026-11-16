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България гостува на Естония в опит да измие срама от 0:5 срещу Исландия
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна) U15

Локомотив Пловдив спечели гостуването на Спартак Варна при U15

  • 16 ное 2026 | 18:35
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Локомотив Пловдив спечели гостуването на Спартак Варна при U15

Локомотив Пловдив победи с 2:0 като гост Спартак Варна в двубой от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на изкуствения терен на стадион „Локомотив“ във Варна.

Гостите поведоха в 14-ата минута, когато Кемал Христов се разписа във вратата на домакините. Това остана единственото попадение преди почивката.

Спартак опита да възстанови равенството през втората част, но Локомотив запази преднината си. В 79-ата минута Кристиян Мянов отбеляза втория гол за пловдивчани и оформи крайния резултат 0:2.

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