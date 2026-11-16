Иван Иванов с два гола за убедителна победа на Левски над Дунав

Левски победи с 5:1 като гост Дунав в двубой от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на стадион „Дунав“ в Русе.

„Сините“ поведоха още в осмата минута чрез Марин Димитров. В 28-ата минута Александър Минов възстанови равенството, но само минута по-късно Михаил Тодоров отново изведе Левски напред. Така гостите се оттеглиха на почивката с аванс от 2:1.

Втората част започна отлично за столичани. Иван Иванов се разписа в 41-вата минута, а пет минути по-късно отбеляза втория си гол и направи резултата 1:4.

Крайното 1:5 оформи Калин Дъров в 75-ата минута.

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