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Мартин Григоров отбеляза четири гола за успех на Етър над Ботев Пловдив

  • 16 ное 2026 | 18:30
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Мартин Григоров отбеляза четири гола за успех на Етър над Ботев Пловдив

Етър победи с 4:2 Ботев Пловдив в двубой от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на изкуствения терен „Трифон Иванов“ във Велико Търново.

Големият герой за домакините бе Мартин Григоров, който отбеляза и четирите попадения за своя отбор. Нападателят даде отличен старт на „болярите“, разписвайки се в шестата и 12-ата минута.

Ботев обаче успя да възстанови равенството още преди почивката. Валентин Патев намали изоставането на „канарчетата“ в 31-вата минута, а пет минути по-късно Кевин-Джордж Гривов направи резултата 2:2.

През второто полувреме Мартин Григоров отново изведе Етър напред с попадение в 47-ата минута. В 64-тата той оформи своя покер и крайния резултат 4:2.

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