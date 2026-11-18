Коко Гоф оглави негативна класация

Американската тенисистка Кори Гоф за трети пореден сезон се оказа състезателката с най-много двойни грешки в WTA Тура. През 2026 г. тя регистрира общо 373 двойни грешки в изиграните 65 мача, което прави средно по 5,74 на среща.

Въпреки че продължава да води тази статистика, Гоф показва известно подобрение спрямо предишните две години. През 2025 г. тя правеше средно по 6,63 двойни грешки на мач, а през 2024 г. показателят ѝ беше 6,06.

През 2026 г. Гоф завърши сезона под номер 4 в световната ранглиста на WTA с 6163 точки. Най-сериозният ѝ успех за годината бе спечелването на титлата от турнира от сериите WTA 1000 в Синсинати, където на финала победи Джесика Пегула с 6:2, 6:4.

В края на годината на Финалите на WTA в Индиън Уелс Гоф допусна 8 двойни грешки при поражението си от Линда Носкова, което се оказа ключово и ѝ попречи да излезе от груповата фаза и да се класира за полуфиналите.

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Снимки: Gettyimages