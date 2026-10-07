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Гоф разтревожи екипа си: Не виждам топката, ще припадна

  • 7 окт 2026 | 15:00
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Гоф разтревожи екипа си: Не виждам топката, ще припадна

Носителката на две титли от Големия шлем Коко Гоф приключи участието си на турнира в Пекин след поражение с 3:6, 3:6 от белгийката Елизе Мертенс на осминафиналите. Загубата обаче бе белязана не толкова от самия резултат, колкото от драматичното състояние на американската звезда по време на срещата и думите ѝ към нейния щаб.

Край на черната серия! Мертенс записа първа победа над Гоф
Край на черната серия! Мертенс записа първа победа над Гоф

Критичният момент в двубоя настъпи във втория сет. При резултат 3:6, 1:4 Гоф се обърна към своя екип на трибуните със смущаващо признание за физическото и психическото си състояние: "Нямам никаква енергия, не виждам топката и усещам, че ще припадна“. Световната номер 4 видимо страдаше от липса на тонус на корта, което ѝ попречи да окаже обичайната съпротива срещу стабилната игра на Мертенс.

Това поражение е първата загуба в два сета за Гоф от февруари насам, прекъсвайки впечатляващата ѝ серия от постоянство на твърда настилка през целия сезон.

Отпадането на Гоф идва след изключително напрегнати 24 часа. В предишния кръг американката надделя над 16-годишната китайска надежда Сун Синжуан със 7:5, 6:1. В края на първия сет на този мач се стигна до спорен момент - Гоф спря разиграването заради премигващи рекламни пана около корта, което доведе до преиграване на точката и промяна в инерцията на двубоя.

След мача Гоф стана обект на масирана вълна от расистки обиди и онлайн тормоз в социалните мрежи, на които тя публично отговори с апел за уважение и подчерта, че не е „измамница или крадла“.

Кори Гоф с остър отговор след скандала в Пекин: Не съм измамница, нито крадла
Кори Гоф с остър отговор след скандала в Пекин: Не съм измамница, нито крадла

Следващият заявен турнир от американката е "Ухан Оупън" от категорията WTA 1000 през следващата седмица.

Кори Гоф е изтощена от расистките обиди
Кори Гоф е изтощена от расистките обиди
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