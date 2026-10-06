Кори Гоф с остър отговор след скандала в Пекин: Не съм измамница, нито крадла

Американската тенисистка Кори Гоф публикува подробно изявление след победата си над 16-годишната китайка Син Синжуан на турнира в Пекин. Срещата от третия кръг завърши с успех за световната №4 със 7:5, 6:1, но бе белязана от спорна ситуация в първия сет, която предизвика сериозни дискусии и вълна от негативни реакции в социалните мрежи.

Критичният момент се разигра при резултат 5:4 в полза на Син Синжуан в първия сет и 15-15 при сервис на Гоф. По време на продължително разиграване американката вдигна ръка и спря играта точно преди китайската състезателка да пласира потенциално печеливш удар. Гоф сигнализира за смущение, предизвикано от примигване и смяна на картината на електронните LED рекламни пана около корта.

Коко Гоф и Елина Свитолина продължават напред в Пекин

След преглед на видеоповторение съдийката на стола Мириам Блей отсъди преиграване на точката съгласно правилата за външно препятствие. Гоф спечели преиграната точка, изравни за 5:5, взе първата част със 7:5, а във втория сет доминираше изцяло за крайното 6:1.

В подробна публикации в социалните мрежи Гоф разясни точно защо е подходила по този начин. Тя сподели, че е забелязала примигването на паната още в началото на разиграването, но първоначално не е била сигурна дали действително го е видяла. Когато дисплеите са се променили отново по време на удара на съперничката ѝ, тя незабавно е спряла играта.

Controversy in Beijing during Coco Gauff’s win over 16-year-old Sun Xinran. ​Following a replayed point over flashing LED screens, Gauff has faced a wave of online abuse and discrimination, prompting her to speak out: “I’m not a cheater.” https://t.co/i9HLb8pXpU — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026

Американката категорично отхвърли обвиненията, че е постъпила непочтено. Тя подчерта, че правилникът на WTA позволява на тенисистите да продължат разиграването и след това да поискат видеопреглед, ако е имало смущение извън техния контрол.

"Здравейте на всички, можете да ме харесвате или да не сте съгласни с това, което се случи, без да сте расист. Количеството расистки коментари/съобщения, които получих през последните няколко часа, е безумно. И накрая, не съм измамница или крадла", написа Гоф, която обясни, че преди мачовете получават инструкции, че имат право да довършим разиграването и да поискат преразглеждане след това. "Ако бях загубила точката, моята съперничка също имаше пълното право да поиска преиграване, посочи Гоф.

След края на двубоя двукратната шампионка от Големия шлем бе подложена на огромна вълна от обидни и расистки съобщения в интернет. Гоф реагира публично и категорично осъди подобно поведение.

Спорна ситуация на корта предизвика вълна от обиди по адрес на Коко Гоф

„Можете да не ме харесвате или да не сте съгласни с случилото се, без да бъдете расисти. Количеството расистки коментари и лични съобщения, които получих в последните часове, е безумно“, написа 22-годишната американка в X (Twitter).

Сред новите подробности, споделени от Гоф, бе и личният ѝ разговор със Син Синжуан веднага след мача. Американката разкри, че се е извинила на младата си съперничка за неприятната ситуация и че Син е проявила пълно разбиране. Гоф добави, че за нея е било чест да сподели корта с толкова голям талант пред родната ѝ публика и ѝ пожела успех в бързо развиващата се кариера.

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