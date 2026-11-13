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Гоф преодоля контузия и навакса тежък пасив от 1:5 за успех срещу Костюк

  • 13 ное 2026 | 01:43
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Гоф преодоля контузия и навакса тежък пасив от 1:5 за успех срещу Костюк

Кори Гоф постигна драматична победа над Марта Костюк с 6:4, 7:5 в третия си мач от груповата фаза на Финалите на WTA в Индиън Уелс. Срещата предложи изключителни обрати, след като американката трябваше да преодолява физически проблеми и голям пасив във втория сет.

По време на двубоя Гоф получи болки в кръста и се наложи да ползва медицинско лечение на корта. Въпреки физическото неразположение и допуснатите 9 двойни грешки, американската състезателка показа изключителен характер. Във втория сет Костюк поведе убедително с 1:5 и беше съвсем близо до спечелването му, но Гоф влезе в серия от шест последователни спечелени гейма, за да затвори мача в две части.

Украинката Марта Костюк влезе в турнира като първа резерва и заменяща световната номер 1 Елена Рибакина, която се оттегли непосредствено преди надпреварата поради вирусно заболяване. Костюк също не бе в оптимална форма, след като дълго време бе мъчена от контузия на десната китка. Поради този проблем тя бе извън игра за три месеца и бе принудена да се откаже по-рано на турнира в Нингбо, което се отрази на подготовката и ритъма ѝ в Индиън Уелс.

С тази победа Коко Гоф запази шансовете си за класиране на полуфиналите. За да продължи напред в турнира обаче, американката се нуждае от победа на чехкинята Линда Носкова над Джесика Пегула в последния мач от групата. При такъв развой Гоф ще заеме второто място в групата след Носкова.

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