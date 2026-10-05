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Коко Гоф приема азиатските турнири като подготовка за следващия сезон

  • 5 окт 2026 | 05:03
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Коко Гоф приема азиатските турнири като подготовка за следващия сезон

След приключването на четирите турнира от Големия шлем за годината, Коко Гоф гледа на азиатската серия с по-различна перспектива. Американката призна, че възприема надпреварите през този период по-скоро като тренировъчен месец за предстоящия сезон 2027, отколкото като източник на излишно напрежение.

Гоф сподели на пресконференцията си в Пекин, че с приключването на най-големите надпревари тежестта върху раменете ѝ значително намалява. По думите ѝ именно това спокойствие е причина за силните ѝ резултати в Азия през последните години, където тя влиза без никакви предварителни очаквания.

„Чувствам, че голяма част от напрежението падна. Опитвам се да третирам този месец като възможност за подготовка за следващата година. Основното е, че турнирите от Шлема приключиха и сега има много по-малко хаос“, каза американската състезателка.

Освен по-ниското напрежение, Гоф подчерта и специалната атмосфера, която я заобикаля в Пекин. Тя не скри вълнението си от топлото посрещане на местните привърженици, от които получава множество подаръци, включително популярните „слепи кутии“ (blind boxes), които са я развълнували до сълзи.

„В Китай подкрепата е огромна. Играта тук е уникално изживяване заради богатата история и култура. Феновете показва толкова много любов, което ме кара винаги да искам да се връщам и да давам най-доброто от себе си“, добави Гоф, споделяйки също удоволствието си от посещението на забележителности като Великата китайска стена и Забранения град.

Трупането на инерция за новия сезон започна с успешен старт на корта. В първия си мач след триседмична пауза след Откритото първенство на САЩ, поставената под номер 3 в схемата Гоф надделя над колумбийката Камила Осорио с 7-6(4), 4-6, 6-2 за 2 часа и 18 минути. Този успех във втория кръг на турнира в Пекин бетонира постоянството ѝ на твърди кортове и ѝ осигури продължаване напред в надпреварата.

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Снимки: Gettyimages

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