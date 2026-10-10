Коко Гоф се оттегли от турнира в Ухан

Действащата шампионка Коко Гоф официално се оттегли от предстоящия турнир в Ухан. Американката, която заема 4-то място в световната ранглиста, реши да постави физическото си възстановяване и психическото си здраве пред защитата на титлата след изключително натоварен и тежък сезон.

Гоф разтревожи екипа си: Не виждам топката, ще припадна

В официално изявление, разпространено от организаторите на турнира от категория WTA 1000, 22-годишната тенисистка изрази съжалението си от решението, но бе категорична за приоритетите си. „Разочарована съм, че трябва да се оттегля от Ухан, особено като действаща шампионка. Винаги съм обичала да играя тук. След толкова дълга година тялото ми се нуждае от време за почивка и възстановяване. Очаквам с нетърпение да се върна следващата година“, заявява Гоф.

С отказването си американката се отказва от 1000 точки за ранглистата, които спечели през миналия сезон след победа на финала над Джесика Пегула. Почивката обаче е от решаващо значение преди финалната фаза от годината, в която ѝ предстои участие във Финалите на WTA.

Решението на Гоф идва непосредствено след драматичните събития на турнира в Пекин. В мача си от втория кръг срещу 16-годишната представителка на домакините Синран Сун (спечелен с 7-5, 6-1), Коко спря разиграване поради премигващи електронни рекламни табла край корта. Съдията отсъди преиграване на точката според правилата на тениса, но това предизвика вълна от недоволство и огромен брой расистки обиди към американката в социалните мрежи.

Емоционалният натиск и натрупаната умора оказаха пряко влияние върху следващия ѝ мач на осминафиналите срещу белгийката Елизе Мертенс. Гоф отстъпи с 3-6, 3-6, допускайки 34 непредизвикани грешки и 8 двойни грешки. По време на втория сет световната номер 4 сподели с щаба си на корта: „Нямам никаква енергия. Опитвам се, но нямам енергия. Не виждам топката, имам чувството, че ще припадна. Просто ще се опитам да довърша мача.“

Загубата бе първа за Гоф срещу Мертенс от шест мача помежду им, като белгийката се възползва от физическото състояние на съперничката си, за да подпечата първия си успех над нея.

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