Бленджини оглави идеалния отбор на месеца в Италия, Егону MVP

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини получи поредно признание за работата си начело на Веро Волей (Милано). Италианският специалист беше избран за треньор на идеалния отбор за октомври в женската Серия А1, а неговата състезателка Паола Егону спечели наградата за най-полезна волейболистка на месеца.

Бленджини направи впечатляващ старт на първия си сезон в женския волейбол. Под негово ръководство Милано записа девет поредни победи в първенството и остана без загуба след първите девет кръга. Тимът дели първото място с Конеляно, като двата отбора са с пълен актив от точки.

Джанлоренцо Бленджини и Милано с 9 от 9 в Италия

Основна роля за силното представяне има Паола Егону. Италианската националка реализира 116 точки през октомври, включително 11 блокади и 4 аса. Тя беше избрана за най-полезна състезателка в двубоите срещу Флоренция и Бергамо. Егону оглавява и класацията на реализаторите в Серия А1 със 197 точки към 16 ноември. Звездата на Милано е само на 21 точки от подобряването на историческия рекорд на Кармен Турля, която има 6088 точки в италианския елит.

Освен Бленджини и Егону, място в идеалния отбор на октомври намери и капитанът на италианския национален тим Анна Данези, която също играе за Милано. Централната блокировачка е лидер в първенството по успешни блокади с 36. В идеалния състав попаднаха още Сафа Алауи (Бергамо), Мая Алексич (Скандичи), Джу Тин (Конеляно), Алесия Болцонети (Валефоля) и либерото Илария Спирито (Киери).

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