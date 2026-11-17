Марица научи датите за следващите си мачове в Европа

Българският шампион Марица (Пловдив) научи датите за двубоите си от 1/16-финалите на Купата на ЦЕВ. След отпадането си от квалификациите на Шампионската лига „жълто-сините“ ще продължат европейското си участие срещу хърватския Рибола (Кащела).

Първата среща ще се проведе на 24 ноември (вторник) от 20:00 часа българско време в спортна зала „Соколана“ в Хърватия. Реваншът е насрочен за 2 декември (сряда) от 18:30 часа в зала „Колодрума“ в Пловдив.

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Победителят от двата двубоя ще продължи към 1/8-финалите на надпреварата. Рибола е носител на Купата на Хърватия за сезон 2024/2025 и има опит в европейските клубни турнири.

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