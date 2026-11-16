Джанлоренцо Бленджини и Милано с 9 от 9 в Италия

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини и воденият от него женски тим на Нумия Веро Волей (Милано) продължават без грешка в италианската Серия А1. Момичетата на Бленджини разгромиха като гости Гранда Волей (Кунео) с 3:0 (25:13, 25:17, 25:13) в среща от 9-ия кръг, играна пред 1826 зрители.

Така Милано записа девета поредна победа и събра максималните 27 точки. В следващия кръг тимът на българския национален селекционер ще се изправи срещу шампиона Конеляно. Дербито е на 22 ноември от 19,00 часа българско време в „Унипол Форум“ в Асаго.

Волейболистките на Бленджини диктуваха играта още от началото. В първия гейм гостенките се откъснаха с 16:8 и 21:11, преди да го спечелят с категоричното 25:13.

Кунео успя да се противопостави във втората част до 11:11, но последва серия от шест поредни точки за Милано. Гостенките задържаха преднината си и удвоиха аванса след 25:17. Третият гейм отново премина под контрола на тима на Бленджини, който затвори мача с ново 25:13. Последната точка дойде след ас на влязлата като резерва Аида Даутова.

Ребека Пива бе най-резултатна за победителките с 14 точки (1 ас, 59% ефективност в атака и 28% позитивно посрещане - +10). Американката Калия Лейниър добави 13 точки (61% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +9) и бе избрана за MVP.

Паола Егону завърши с 10 точки, а Хена Куртагич допринесе с 9, включително 4 блока и 1 ас. Бленджини даде възможност за официален дебют и на младото либеро Вирджиния Ди Наполи.

За домакините Франческа Макбрайд реализира 7 точки (31% ефективност в атака), а Елена Бака приключи с 5.

ГРАНДА ВОЛЕЙ (КУНЕО) – НУМИЯ ВЕРО ВОЛЕЙ (МИЛАНО) 0:3 (13:25, 17:25, 13:25)

КУНЕО: Ноеми Синьориле 1, Франческа Макбрайд 7, Маша Пуцел 4, Елена Бака 5, Ела Кулисиани 3, София Ферарини 3 – Карола Бонафеде-либеро (Анна Тихомирова 3, Линда Маняни, Бианка Габриела Куку, Лудовика Гуиди, Лаура Паскуино, Лизиана Графор)

Старши треньор: ФАБИО ТИШИ

МИЛАНО: Франческа Бозио, Паола Егону 10, Калия Лейниър 13, Ребека Пива 14, Анна Данези 3, Хена Куртагич 9 – Елеонора Ферзино-либеро (Йошино Сато, Алондра Тапия Крус 3, Джулия Дженари, Аида Даутова 1, Вирджиния Ди Наполи-либеро, Валерия Васкес Гомес, Бенедета Сартори)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ.

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