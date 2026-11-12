Бленджини и Веро Волей продължават без грешка в Италия

Воденият от селекционера на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини Веро Волей (Милано) записа осма поредна победа в италианската Серия А1 при жените. Тимът се наложи у дома над Бреша, където играе българката Калина Венева, с 3:1 (27:25, 23:25, 25:18, 25:20) в двубой от осмия кръг на първенството.

Домакините срещнаха сериозна съпротива още в първия гейм, който спечелиха трудно с 27:25. Бреша обаче не се предаде и успя да изравни след 25:23 във втората част, превръщайки двубоя в истинско изпитание за фаворита. В третия гейм волейболистките на Бленджини поеха контрола върху играта и се наложиха с 25:18. Гостите продължиха да се борят и в четвъртата част, но Милано затвори срещата след 25:20. Така Веро Волей остана непобеден от началото на сезона и продължи да дели първото място с Конеляно с по 24 точки.

Над всички за победителките беше Паола Егону, която реализира впечатляващите 32 точки (29 успешни атаки и 3 блокади) и беше избрана за най-полезна състезателка. Халия Лание добави 13 точки, а Анна Данези завърши с 10. За Бреша най-резултатна беше Андреа Михалевич с 19 точки, следвана от Анджелка Новосел с 11 и Божица Маркович с 10.

ВЕРО ВОЛЕЙ (МИЛАНО) – БРЕША 3:1 (27:25, 23:25, 25:18, 25:20)

ВЕРО ВОЛЕЙ (МИЛАНО): Джулия Дженари 5 т., Паола Егону 32 т., Халия Лание 13 т., Анна Данези 10 т., Бенедета Мария Сартори 5 т., Йошино Сато 3 т. – Елеонора Ферсино-либеро 0 т. (Ребека Пива 6 т., Франческа Бозио 1 т., Хена Куртагич 0 т., Валерия Васкес Гомес 0 т., Алондра Денис Тапия Крус 0 т., Аида Даутова 0 т., Вирджиния Паола Ди Наполи-либеро 0 т.)

Старши треньор: Джанлоренцо Бленджини

БРЕША: Ракеле Нардели 9 т., Божица Маркович 10 т., Валентина Бартолучи 2 т., Анджелка Новосел 11 т., Андреа Михалевич 19 т., Далила Модестино 4 т. – Беатриче Парокиале-либеро 0 т. (Юлия Каваленка 3 т., Катерина Шилковски 0 т., Калина Венева 0 т., Росела Оливото 0 т., Паола Руджери 0 т., Олександра Биценко 0 т.)

Старши треньор: Матео Солфорати

Снимки: legavolleyfemminile.it

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