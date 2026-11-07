Джанлоренцо Бленджини и Милано взеха дербито със Скандичи за 7 от 7 в Италия

елекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини и воденият от него женски тим на Нумия Веро Волей (Милано) продължават непобедени от началото на сезона в италианската Серия А1. Момичетата на Бленджини биха категорично като гости силния отбор на Савино Дел Бене (Скандичи) с 3:0 (25:21, 25:22, 25:17) в дербито на 7-ия кръг на шампионата, играно тази вечер пред над 2800 зрители в зала "Пала БигМат".

Така Милано е начело във временното класиране с 7 победи от 7 мача и 21 точки, но преди изиграването на останалите мачове от кръга утре.

В междинния 8-и кръг тимът на Бленджини е домакин на Банка Валзабина Милениум (Бреша), с националката Калина Венева в състава. Мачът е в сряда (11 ноември) от 21,30 часа българско време.

Звездата на Милано Паола Егону отново бе най-полезна с 21 точки (2 блока, 4 аса и 56% ефективност в атака - +14) за победата и беше обявена за MVP на мача. Калия Лейниър и Анна Данези добавиха още 10 и 9 точки за успеха.

За домакините от Скандичи Кийра Ван Рик реализира 13 точки (1 блок, 2 аса и 36% ефективност в атака - +2), докато Ейвъри Скинър и Катерина Босети завършиха с по 10 точки.

САВИНО ДЕЛ БЕНЕ (СКАНДИЧИ) - НУМИЯ ВЕРО ВОЛЕЙ (МИЛАНО) 0:3 (21:25, 22:25, 17:25)

СКАНДИЧИ: Мая Огниенович 1, Кийра Ван Рик 13, Ейвъри Скинър 10, Катерина Босети 10, Мая Алексич 5, Линда Нуакалор - Мартина Армини-либеро (Емма Грациани 4, Чидера Езе, София Д'Одорико)

Старши треньор: МАРКО ГАСПАРИ

МИЛАНО: Франческа Бозио 1, Паола Егону 21, Калия Лейниър 10, Ребека Пива 5, Анна Данези 9, Хена Куртагич 7 - Елеонора Ферзино–либеро (Йошино Сато, Валерия Васкес, Джулия Дженари, Алондра Крус)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ.

Снимки: legavolleyfemminile.it

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