Джанлоренцо Бленджини и Милано с 4-а поредна победа в Италия

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини и воденият от него женски тим на Нумия Веро Волей (Милано) постигнаха 4-а поредна победа в италианската Серия А1. Момичетата на Бленджини надиграха категорично като гости ЧорусЛайф Волей (Бергамо) с 3:0 (25:14, 25:23, 25:15) в среща от 4-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред около 3500 зрители.

По този начин Милано остава на второ място във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 12 точки, с колкото е шампионът Конеляно начело, но с по-добри показатели.

В следващия 5-и кръг тимът на Бленджини е домакин на Лаика Чоколато Уйба (Бусто Арсицио). Мачът е в събота (24 октомври) от 17,00 часа българско време.

Над всички за Милано за пореден път бе звездата Паола Егону с 22 точки (1 блок, 1 ас). Ребека Пива и Анна Данези добавиха още 10 и 8 точки за успеха.

За домакините от Бергамо единствената, която се представи на ниво, беше Кендъл Кип с 16 точки (1 блок).

Снимки: legavolleyfemminile.it

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