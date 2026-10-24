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Джанлоренцо Бленджини и Милано начело в Италия след 5 от 5

  • 24 окт 2026 | 19:00
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Джанлоренцо Бленджини и Милано начело в Италия след 5 от 5

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини и воденият от него женски тим на Нумия Веро Волей (Милано) продължават да са непобедени от началото на сезона в италианската Серия А1. Момичетата на Бленджини надиграха категорично у дома Лаика Чоколато Уйба (Бусто Арсицио) с 3:0 (25:20, 25:22, 25:15) в мач от 5-ия кръг на шампионата, игран тази вечер пред около 3700 зрители в "Алианц Клауд".

По този начин Милано е начело във временното класиране с 5 победи от 5 мача и 15 точки.

В следващия 6-и кръг тимът на Бленджини е отново домакин, но на Конзолини. Срещата е следващата неделя (1 ноември) от 18,00 часа българско време.

Волейболистките на Джанлоренцо Бленджини контролираха първия гейм, в който поведоха с 16:11 и 21:16, преди да го затворят при 25:20. Във втората част Бусто Арсицио дръпна с 10:6, но след прекъсване, поискано от Бленджини, Милано обърна до 16:14 и впоследствие удвои преднината си след 25:22. Третият гейм премина изцяло под диктовката на домакините. Тимът на Бленджини се откъсна с 8:3 и 16:9, а със 7 точкови блокади само в тази част не остави шансове на съперника — 25:15.

Звездата на Милано Паола Егону отново бе над всички след страхотните 25 точки (3 блока, 1 ас и 48% ефективност в атака - +16) за победата. Анна Данези и Ребека Пива добавиха още 11 и 10 точки.

Но за MVP на мача беше обявена влязлата като резерва японска националка Йошино Сато, която завърши със 7 точки за успеха.

За Бусто Арсицио единствената с двуцифров актив бе Валерия Батиста с 11 точки.

НУМИЯ ВЕРО ВОЛЕЙ (МИЛАНО) – ЛАИКА ЧОКОЛАТО УЙБА (БУСТО АРСИЦИО) 3:0 (25:20, 25:22, 25:15)

МИЛАНО: Франческа Бозио 1, Паола Егону 25, Калия Ланиер 1, Ребека Пива 10, Анна Данези 11, Хена Куртагич 4 — Елеонора Ферзино–либеро (Йошино Сато 7, Валерия Гомес, Джулия Дженари, Алондра Крус).

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

БУСТО АРСИЦИО: Нанами Секи, Юкико Вада 3, Валерия Батиста 11, Леана Гроцер 8, Матилде Мунарини 6, Аличе Торколачи 5 — Федерика Пелони–либеро (Аджак Малуал 5, Мику Отомо 5, Мая Монако, Ася Спациано, Франческа Парланжели)

Старши треньор: ЕНРИКО БАРБОЛИНИ.

Снимки: legavolleyfemminile.it

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