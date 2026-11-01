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Джанлоренцо Бленджини и Милано продължават непобедени в Италия

  • 1 ное 2026 | 21:07
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Джанлоренцо Бленджини и Милано продължават непобедени в Италия

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини и воденият от него женски тим на Нумия Веро Волей (Милано) все още са непобедени от началото на сезона в италианската Серия А1. Момичетата на Бленджини биха категорично у дома Омаг (Конзолини) с 3:0 (25:22, 25:16, 25:11) в среща от 6-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред около 3200 зрители в "Алианц Клауд".

По този начин Милано остава на второ във временното класиране с 6 победи от 6 мача и 18 точки, с колкото е и шампионът Конеляно начело, но с по-добри показатели.

В следващия 7-и кръг тимът на Бленджини е гост на силния отбор на Савино Дел Бене (Скандичи). Мачът е в събота (7 ноември) от 21,30 часа българско време.

Звездата на Милано Паола Егону отново бе над всички с 19 точки (1 блок, 1 ас и 53% ефективност в атака - +14) за победата и беше обявена за MVP на мача. Японската националка Йошино Сато добави 14 точки (2 блока, 40% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +6) за успеха.

За Конзолини Далия Уилсън завърши със скромните 9 точки.

НУМИЯ ВЕРО ВОЛЕЙ (МИЛАНО) – ОМАГ ВОЛЕЙ 1907 (КОНЗОЛИНИ) 3:0 (25:22, 25:16, 25:11)

МИЛАНО: Франческа Бозио 2, Паола Егону 19, Йошино Сато 14, Ребека Пива 7, Анна Данези 9, Бенедета Сартори 10 - Елеонора Ферзино–либеро (Ауида Даутова, Калия Лейниър 2, Джулия Дженари, Алондра Крус)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

КОНЗОЛИНИ: Ракеле Моорело, Анна Аделузи 7, Мартина Браки 7, Джесика Риверо 6, Магдалена Йехларова 7, Далия Уилсън 9 - Сара Панетони-либеро (Анита Баньоли, Пелин Ероктай 2, Аличе Нардо, Маргерита Бранди)

Старши треньор: МАСИМО БЕЛАНО.

Снимки: legavolleyfemminile.it

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