Светлин Станчев: Да продължим с добрите игри

Утре в Каспичан, едноименния тим на Аксаково гостува на Ботев Нови пазар. Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ботев е борбен отбор, който играе агресивно 90 минути. Имат опитни футболисти. Заключението – предстои ни много тежко изпитание. В някои от предишните двубои показахме, че можем да се справяме успешно в подобни ситуации. Важното е да продължим с добрите игри, които демонстрираме напоследък. Да задържим нивото и дори да напредваме още. Когато го правим и резултатите няма да закъснеят“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.

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