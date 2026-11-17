Йордан Миленов: Само победа ще ни зарадва

В Каспичан, Ботев (Нови пазар) приема утре едноименния тим на Аксаково. Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Видимо е подобрението в играта на съперника. Някои го подцениха и пострадаха. Важното е ние да не го допуснем. Имаме обаче достатъчно опит за да се справим. Наясно сме, че е по силите ни да вземем трите точки. Ще е труден мач, в който трябва да сме концентрирани от първия до последния съдийски сигнал. Нека футболистите на двата отбора да решат спора на терена, а не странични фактори, защото напоследък съдийските грешки доста ни ощетиха“, коментира пред Sportal.bg Йордан Миленов, играещ президент на Ботев.

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