Геша: Боледуваме

Септември (Тервел) гостува утре Бенковски (Исперих). Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

„Съперникът има качествени футболисти. Движи се възходящо. Ние боледуваме. Все още не можем да намерим себе си. Ще е много труден мач за нас. Вярвам обаче в потенциала на нашите футболисти. Благодарение на него направихме поредица от силни игри през последните сезони. Да, напуснаха ни някои играчи, а новите все още не са с напаснали. Но с този ни състав, ако играем както можем в предстоящия двубой, имаме шансове за успех“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.

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