Ясен е жребият за Купата на АФЛ

Балкан (Ботевград) ще бъде първият съперник на Струмска слава в турнира за Купата на Аматьорската футболна лига. Това определи изтегленият преди минути жребий за първия кръг от втория етап и за 1/2-финалите в зона Югозападна България.

Победителят ще бъде излъчен в един мач, който ще се изиграе през февруари 2027 година, а домакин ще бъде отборът от Ботевград. Спечелилият тим ще срещне на 1/2-финалите една от приятните изненади дотук в турнира - ФК Житен, състезаващ се в А ОФГ София. В този двубой домакин ще бъде четвъртодивизионният тим.

Другият мач е Оборище (Панагюрище) - Кюстендил, а победителят ще е домакин на Септември (Симитли).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google