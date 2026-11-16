Защитник на Фулъм се очертава като една от първите трансферни цели на Почетино

Защитникът на Фулъм Калвин Баси ще бъде на едно от водещите места в списъка на Маурисио Почетино за януарския трансферен прозорец, твърди “Телеграф”. Аржентинецът иска да подсили Манчестър Юнайтед в дефанзивен план, а нигерийският национал има две големи предимства. Първо, договорът му с Фулъм изтича през следващото лято, макар че клубът може да го удължи с още 12 месеца. Второ, 26-годишният футболист може да играе и като централен защитник, и като ляв бек. Именно левият фланг на отбраната е една от най-критичните зони в защитата на Манчестър Юнайтед през този сезон, след като Люк Шоу се контузи.

“Червените дяволи” се представят катастрофално в защита, като в петте водещи първенства има само един отбор, който е допуснал повече от 30-те гола, които Манчестър Юнайтед получи във всички турнир от началото на сезона (б.ред. - Ланс е допуснал 31 гола). Освен това 20-кратните шампиони на Англия нямат нито една чиста мрежа в десетте си мача в Премиър лийг през кампанията.

Твърди се, че Интер, Борусия (Дортмунд) и РБ Лайпциг също имат интерес към Баси.

🚨 𝐍𝐄𝐖: Calvin Bassey is already considered a STRONG option for United. The club are currently short of pace at the back, which he could GIVE them. He is also physically imposing and can FILL in at left-back, which would be helpful to Pochettino given Shaw’s injury record. #MUFC [@Matt_Law_DT] — UtdTruthful (@Utdtruthful) November 15, 2026

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Снимки: Imago