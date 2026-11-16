Шок в Аржентина: Меси смята да съди федерацията

Лионел Меси обмисля да заведе дело срещу Футболната асоциация на Аржентина (АФА), за да ѝ забрани да използва името, лика и снимките му за търговски цели. Според информация на аржентинското издание „Кларин“, се наблюдава сериозно охлаждане в отношенията между дългогодишния капитан и ръководството на федерацията. Осемкратният носител на „Златната топка“ иска да се дистанцира от президента Клаудио Тапия, срещу когото има обвинения за финансови злоупотреби.

Основната причина за недоволството на Меси е конфликт на интереси със спонсорите. По време на последното Световно първенство федерацията е използвала образа на Меси в кампания на местна марка бира, което му е създало проблеми с американския бранд „Микелоб“, с който звездата има сключен ексклузивен договор.

Твърди се, че Меси и семейството му нееднократно са били принудени да се оправдават пред търговските си партньори заради бизнес решения на АФА, върху които не са имали никакъв контрол. Освен това Меси държи да защити репутацията си на фона на разследванията срещу президента Тапия и ковчежника Пабло Товиджино за укриване на финансови потоци чрез чуждестранни дружества.

Меси вече е наел юридически екип, който е подготвил документ с искане федерацията незабавно да преустанови използването на неговото име, снимки и видеоматериали с търговска цел. Източниците на „Кларин“ се разминават относно това дали документът вече е изпратен – според едни централата вече е получила искането, докато други твърдят, че то е готово, но все още не е официално връчено.

Засега нито Меси, нито Тапия са коментирали публично възникналия казус и евентуалния съдебен спор.

Допълнително напрежение внесе и лошата организация около прощалния мач на Меси с екипа на националния отбор срещу Бенин през октомври. Събитието бе белязано от множество технически гафове на стадион „Монументал“, както и от излъчване на спонсорски реклами по време на самата церемония.

Меси се сбогува с представителния тим след повече от две десетилетия, в които спечели Световното първенство през 2022 година и две титли от Южна Америка.

Очаква се на 19 януари легендарният аржентинец да гостува на Ривър Плейт със своя клуб Интер Маями в приятелска среща.

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Снимки: Gettyimages