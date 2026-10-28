Семейна трагедия застигна Лионел Скалони

Майката на селекционера на Аржентина Лионел Скалони - Еулалия Марцети е починала на 74-годишна възраст, потвърдиха от местната футболна асоциация.

“Аржентинската футболна асоциация, начело с президента Клаудио Тапиа, изпраща своите съболезнования на нашия селекционер Лионел Скалони и цялото му семейство за смъртта на неговата майка Еулалия Марцети. Сърдечна прегръдка от всички аржентинци за Ел Гринго и близките му в този труден момент. Бъдете силни!”, гласи съобщението на АФА.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza! 🙏🏼 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 28, 2026

48-годишният Скалони е селекционер на Аржентина от 2018 г. насам, като се очаква скоро да удължи изтичащия си договор до 2030 г. Под негово ръководство “Албиселесте” стана световен шампион през 2022 г., а също така спечели на два пъти Копа Америка и веднъж Финалисима.

Falleció Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni. Mucha fuerza, Lionel. ❤️🙏 https://t.co/peMAFwCFe0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 28, 2026

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