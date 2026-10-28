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Семейна трагедия застигна Лионел Скалони

  • 28 окт 2026 | 15:12
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Семейна трагедия застигна Лионел Скалони

Майката на селекционера на Аржентина Лионел Скалони - Еулалия Марцети е починала на 74-годишна възраст, потвърдиха от местната футболна асоциация.

“Аржентинската футболна асоциация, начело с президента Клаудио Тапиа, изпраща своите съболезнования на нашия селекционер Лионел Скалони и цялото му семейство за смъртта на неговата майка Еулалия Марцети. Сърдечна прегръдка от всички аржентинци за Ел Гринго и близките му в този труден момент. Бъдете силни!”, гласи съобщението на АФА.

48-годишният Скалони е селекционер на Аржентина от 2018 г. насам, като се очаква скоро да удължи изтичащия си договор до 2030 г. Под негово ръководство “Албиселесте” стана световен шампион през 2022 г., а също така спечели на два пъти Копа Америка и веднъж Финалисима.

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