Семейна трагедия застигна Лионел Скалони

Майката на селекционера на Аржентина Лионел Скалони - Еулалия Марцети е починала на 74-годишна възраст, потвърдиха от местната футболна асоциация.
“Аржентинската футболна асоциация, начело с президента Клаудио Тапиа, изпраща своите съболезнования на нашия селекционер Лионел Скалони и цялото му семейство за смъртта на неговата майка Еулалия Марцети. Сърдечна прегръдка от всички аржентинци за Ел Гринго и близките му в този труден момент. Бъдете силни!”, гласи съобщението на АФА.
48-годишният Скалони е селекционер на Аржентина от 2018 г. насам, като се очаква скоро да удължи изтичащия си договор до 2030 г. Под негово ръководство “Албиселесте” стана световен шампион през 2022 г., а също така спечели на два пъти Копа Америка и веднъж Финалисима.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google