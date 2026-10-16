Лаутаро: Световното първенство беше перфектно обобщение на всичко, което Аржентина изгради през последните години

Аржентинският национал и капитан на Интер Лаутаро Мартинес даде обширно интервю в родината си, докато отсъства от терена заради контузия - състояние, което ще го остави извън игра поне до края на ноемврийската пауза. Той говори открито за семейството си и за изминалото Световно първенство.

„Винаги казвам, че съм роден в съблекалнята, защото баща ми беше футболист. Когато с брат ми бяхме едва на три или четири години, наблюдавахме тренировки, тактически разбори и мотивационни речи. Баща ми беше капитан на отборите, в които играеше. Той ни предаде тази любов към футбола. Всичко, което научих и преживях отблизо още от малък, ми помогна да развия огромно чувство за отговорност към спорта, дисциплината и труда. И точно това се опитвам да предам на децата си и днес“, разказа Мартинес.

Тежък удар за Интер: Лаутаро пропуска дербито с Милан и още шест мача

„Майка ми винаги беше тази, която се грижеше за нас. Тя работеше като чистачка, а също така полагаше грижи и за една възрастна жена. В период, когато изпитвахме сериозни финансови затруднения, баща ми работеше в дом за възрастни хора и същевременно играеше футбол. В крайна сметка го виждахме само вечер, по време на вечеря. С по-големия ми брат преминахме през най-тежкия период за нашето семейство. Имахме храна, но не можехме да си позволим никакви малки луксове. Живеехме в къща, предоставена ни от приятели. Помня го, защото това беше време, в което наистина много страдахме. Но именно в такива моменти човек се научава да цени истинската стойност на нещата, на живота като цяло и най-вече - човешките ценности: да бъдеш скромен, отговорен, винаги готов за работа и стремящ се към самоусъвършенстване“, продължи 29-годишният аржентинец. „Днес съм щастлив и горд, че осъществих детската си мечта - да стана професионален футболист. Радвам се, че мога да помагам на семейството си, макар родителите ми все още да работят - всеки в своята сфера. В нашето семейство всеки винаги е имал силно чувство за отговорност към работата си“, разкри още Лаутаро.

Той се върна и към турнира за Копа Америка през 2021 година, в който Аржентина триумфира. „Периодът беше изключително тежък за мен в личен план. Дъщеря ми се роди през февруари. Когато заминахме на лагер, тя беше на два месеца и половина, а когато се върнах - вече почти на пет месеца. Беше труден период, защото да пропусна това време - особено с първата ми дъщеря, точно когато станах баща - беше тежко. Но всички преживяхме трудни моменти, но да излезем от тях, печелейки титла след толкова дълъг период без успехи за Аржентина - това беше живот, радост, щастие. Всички бяхме горди от постигнатото. Беше изключително трудно, защото, докато светът беше спрял, ние продължавахме да играем. Поехме тази отговорност и това постави началото на всичко, което последва. Изграждахме нещо красиво - група, в която всеки подкрепяше другия както на терена, така и извън него. Имаше единство, добра атмосфера и много положителна енергия сред всички, които работеха с нас. За мен това е от фундаментално значение за постигането на резултати“, коментира Мартинес.

Лаутаро задмина Агуеро и вече е в топ 3 по голове за Аржентина

Колкото до Мондиал 2026, нападателят заяви: „Беше много интензивно Световно първенство, наистина много интензивно. Всеки мач беше оспорван до самия край. Хората също силно се припознаха в нас - в този отбор и в пътя, който извървяхме. Мисля, че това Световно първенство беше перфектно обобщение на всичко, което изградихме през последните години. Отбор, чиито играчи се подкрепят взаимно - както на терена, така и извън него - и нищо никога не е окончателно загубено. Отбор, който се припознава в тези ценности, в своите хора и в стремежа винаги да иска повече. С лидер като Лионел Меси, който ни научи никога да не се предаваме и винаги да търсим нещо повече. А Световното първенство, в което той участва, за пореден път доказа, че всеки път, когато облече тази фланелка, той винаги иска повече.“

„Въпреки че в крайна сметка резултатът не беше такъв, какъвто искахме, всичко, което преживяхме, беше невероятно. Мнозина от нас пристигнаха в тежко състояние. Аз самият имах контузия на мускула на прасеца, заради която бях извън игра два месеца. Играх за клуба си до самия последен мач. Както вече споменах, ние се подкрепяхме взаимно и винаги влагахме максимална енергия в подкрепа на онзи, който излизаше на терена, за да може той да се представи добре. Мисля, че мачът срещу Англия ни отне огромно количество енергия. Наистина огромно. Дадохме всичко от себе си - дори повече, отколкото имахме. В крайна сметка оставихме всичко на терена - дори това, което нямахме“, каза още Лаутаро и добави:

„До самата последна ситуация имахме шанс да спечелим. Ето защо е неприятно да се чуват определени теории. Неприятно е именно, защото е очевидно, че дадохме всичко. И точно това ни носи душевно спокойствие. Съперникът беше по-добър, а ние напуснахме терена напълно изтощени. Това можеше да се случи по всяко време. През последните години бяхме губили изключително рядко. Спомням си, че още в Катар селекционерът ни каза, че рано или късно ще дойде момент, в който ще загубим. И в крайна сметка това се случи на финал. Боли двойно повече. Оставя дълбока рана. Но най-важното е да се изправим и да си върнем желанието за съревнование - точно както сме правили през всички тези години. Вярвам, че сме готови и имаме огромно желание да продължим да се състезаваме на най-високо ниво, да издигнем Аржентина възможно най-високо.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages