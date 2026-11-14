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Аржентина загуби първата си контрола след ерата "Меси"

  • 14 ное 2026 | 06:48
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Аржентина загуби първата си контрола след ерата "Меси"

Първият двубой след Лионел Меси донесе поражение за националите на Аржентина. „Албиселесте“ допуснаха поражение с 1:2 от един от историческите си съперници Уругвай в контрола, играна в Буенос Айрес на „Ла Бомбонера“. И трите гола паднаха след почивката, след като Леонардо Балерди (48') си вкара автогол, а Максимилиано Араухо (53') покачи, докато почетното попадение за трикратните световни шампиони вкара Хулиан Алварес (73').

През първото полувреме аржентинците бяха далеч по-активният тим, но фортуната бе на страната на съперника. Единствената чиста възможност бе отразена с блестящо спасяване от уругвайския вратар Кристофер Фиермарин, състезател на колумбийския Клуб Атлетико Букараманга, след опасен изстрел на Хулиан. Младият Нико Пас също остави отлични впечатления с изявите си, докато стражът на домакините Рули остана без работа преди почивката.

Актуалният световен вицешампион се пречупи през втората част след статични положения. Уругвай се възползва максимално от открилите се шансове, за да нанесе своя удар. Резултатът бе открит след нещастен автогол на Балерди, който бе ударен в гърба при опит за изчистване на Лисандро. Само пет минути по-късно, след ъглов удар на близката греда, Макси Араухо също отклони топката с гръб за 0:2, оставяйки Рули безпомощен.

Домакините от Аржентина реагираха моментално и потърсиха обрата, като на терена се появиха Матиас Соуле и Престиани. Възпитаниците на Скалони продължиха да създават напрежение пред противниковата врата, но силите им стигнаха само за почетно попадение на безспорния лидер в атака Хулиан Алвварес.

Макар поражението да е горчиво, то поставя началото на нов период за аржентинския национален отбор. Ерата без Меси вече започна, а правото да носи фланелката с номер десет ще трябва да бъде извоювано наново във всеки следващ мач.

Следващата контрола, която Аржентина ще изиграе е след броени дни на 18 ноември (сряда). Тогава актуалните световни сребърни медалисти от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико ще направят проверка срещу бойкия тим на Коста Рика. Двубоят стартира в 1:00 часа българско време.

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