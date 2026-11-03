Скалони обяви първите си повиквателни след ерата „Меси“

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони обяви списъка си с 28 играчи за контролите с Уругвай (13 ноември) и Коста Рика (17 ноември). Това са първите повиквателни на специалиста след оттеглянето от националния отбор на досегашния капитан Лионел Меси, който е рекордьор по мачове, голове и асистенции за „Албиселесте“.

Освен Меси, Николас Отаменди също се отказа от Аржентина и затова също отсъства от обявената група. Поради контузии ги няма също Кристиан Ромеро, Николас Гонсалес и Лаутаро Мартинес, а другите липсващи са Родриго де Пол и Джовани Ло Селсо. От друга страна, единственият пълен дебютант е защитникът на Челси Аарон Анселмино. Бранителят на Парма Мариано Троило получава едва втората си повиквателна, а в състава се завръща десният бек на Ривър Плейт Гонсало Монтиел.

Състав на Аржентина за предстоящите мачове:

Вратари:

Емилиано Мартинес (Челси)

Херонимо Рули (Манчестър Сити)

Хуан Мусо (Атлетико Мадрид)

Сантиаго Белтран (Ривър Плейт)

Защитници:

Гонсало Монтиел (Ривър Плейт)

Роман Вега (Зенит)

Аарон Анселмино (Челси)

Леонардо Балерди (Рома)

Мариано Троило (Парма)

Факундо Медина (Байер Леверкузен)

Лисандро Мартинес (Манчестър Юнайтед)

Агустин Гиай (Палмейрас)

Николас Таляфико (Лион)

Халфове:

Максимо Пероне (Комо)

Есекиел Паласиос (Ипсуич)

Валентин Барко (Челси)

Алексис Мак Алистър (Ливърпул)

Енцо Фернандес (Манчестър Сити)

Матиас Соуле (Рома)

Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид)

Игнасио Фернандес (Байер Леверкузен)

Нападатели:

Джанлука Престиани (Бенфика)

Флако Лопес (Палмейрас)

Франко Мастантуоно (Фиорентина)

Сантиаго Кастро (Рома)

Хулиан Алварес (Атлетико Мадрид)

Николас Пас (Комо)

Тиаго Алмада (Ривър Плейт)

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Снимки: Gettyimages