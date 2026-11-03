Скалони обяви първите си повиквателни след ерата „Меси“

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони обяви списъка си с 28 играчи за контролите с Уругвай (13 ноември) и Коста Рика (17 ноември). Това са първите повиквателни на специалиста след оттеглянето от националния отбор на досегашния капитан Лионел Меси, който е рекордьор по мачове, голове и асистенции за „Албиселесте“.
Освен Меси, Николас Отаменди също се отказа от Аржентина и затова също отсъства от обявената група. Поради контузии ги няма също Кристиан Ромеро, Николас Гонсалес и Лаутаро Мартинес, а другите липсващи са Родриго де Пол и Джовани Ло Селсо. От друга страна, единственият пълен дебютант е защитникът на Челси Аарон Анселмино. Бранителят на Парма Мариано Троило получава едва втората си повиквателна, а в състава се завръща десният бек на Ривър Плейт Гонсало Монтиел.
Състав на Аржентина за предстоящите мачове:
Вратари:
Херонимо Рули (Манчестър Сити)
Сантиаго Белтран (Ривър Плейт)
Защитници:
Факундо Медина (Байер Леверкузен)
Лисандро Мартинес (Манчестър Юнайтед)
Халфове:
Алексис Мак Алистър (Ливърпул)
Енцо Фернандес (Манчестър Сити)
Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид)
Игнасио Фернандес (Байер Леверкузен)
Нападатели:
Франко Мастантуоно (Фиорентина)
Хулиан Алварес (Атлетико Мадрид)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages