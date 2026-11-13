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Скалони остава начело на Аржентина до 2030 година

  • 13 ное 2026 | 03:53
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Скалони остава начело на Аржентина до 2030 година

Националният селекционер на Аржентина Лионел Скалони официално преподписа договора си и ще води представителния тим на страната до края на Мондиал 2030. Първоначално информацията бе разпространена от телевизионния канал ЕСПН, а впоследствие бе потвърдена официално и от ръководителя на Аржентинската футболна асоциация (АФА) Клаудио Тапия.

Досегашният контракт на наставника беше със срок до края на 2026 година, но новото споразумение гарантира, че както Скалони, така и неговият пълен треньорски щаб ще продължат работата си в периода от 2027 до 2030 година.

„Този ден е изключително специален за цялата футболна общност в Аржентина, тъй като официализираме продължаването на партньорството ни с Лионел Скалони като лидер на нашия треньорски екип. Това е ключово събитие. С първоначалния си осемгодишен престой и новото четиригодишно удължаване той ще се превърне в треньора, ръководил Аржентина на най-много световни първенства, като след четири години ще поеме отговорността за още един шампионат на планетата“, сподели президентът на федерацията Клаудио Тапия пред официалния сайт на организацията.

Четиридесет и осем годишният тактик застана начело на „гаучосите“ през 2018 година. Под негово ръководство съставът триумфира на Мондиал 2022 в Катар, спечели два пъти Копа Америка, а през изминалото лято отстъпи пред Испания във финалния сблъсък на световното първенство.

Като футболист Скалони защитаваше цветовете на клубове като Депортиво Ла Коруня, Лацио и Уест Хам. Ангажиментът му начело на аржентинския тим е негов дебют като старши треньор, след като преди това бе асистент на Хорхе Сампаоли по време на Мондиал 2018 в Русия.

През изминалия месец специалистът преживя и тежка семейна загуба след кончината на 74-годишната си майка.

„Изпитвам истинско щастие. Макар моментът в личен план да е сложен за мен, това решение ми носи огромно удовлетворение. Постигнахме това, към което всички се стремяхме. Запазваме същата страст, емоция и мотивация, както в самото начало. Без това нямаше как да бъдем тук. Изказвам благодарност към президента на АФА и членовете на ръководството за усилията, които полагат за развитието на футбола в страната“, коментира самият Скалони.

Балансът на наставника начело на южноамериканците е впечатляващ: в изиграни 107 срещи отборът е постигнал 79 победи, 18 равенства и е допуснал едва 10 поражения при голова разлика 231:57. В периода между юли 2019 година и ноември 2022 година водената от него Аржентина записа и забележителна серия от 36 поредни двубоя без загуба.

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