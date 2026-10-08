Недоволство след прощалния мач на Меси: Бенин се оплака от аржентинците

Футболната федерация на Бенин изрази остро възмущение от отношението, което отборът е получил по време на бенефисния двубой на Лионел Меси в Буенос Айрес. Според медийни публикации гостуващата африканска делегация е останала крайно разочарована, след като нейните играчи не са получили възможност да разменят фланелки, да се снимат със звездите на съперника или да вземат каквито и да било финансови бонуси от високопрофилното събитие.

Пълно игнориране след последния съдийски сигнал

Лагерът на Бенин се сблъска с крайно хладно отношение след края на приятелската среща срещу Аржентина, играна на препълнения стадион „Естадио Монументал“. Емоционалният сблъсък в аржентинската столица бе организиран като мащабен празник за домакините в чест на легендарната кариера на Меси с националната фланелка. След края на срещата обаче селекцията от Африка е останала напълно изолирана и без никакъв достъп до именитите си опоненти.

Разследване разкрива сериозни ограничения

Напрежението зад кулисите бе оповестено от разследващия журналист Ромен Молина в социалната мрежа „Екс“. Той описа поредица от рестрикции, наложени на гостите от страна на домакините и организаторите.

„Уважението“ от страна на Аржентинската федерация (и футболистите) към Бенин: никакви бонуси, нито цент от генерираните приходи, никаква размяна на фланелки, нито една снимка и забрана за влизане в коридора на Аржентина! Всичко се прави с цел бизнес на гърба на хора, третирани като обикновен декор.

Организационен хаос и горчиво разочарование

Случката след края на двубоя само засили недоволството сред гостите, които още преди това са изразили претенции към незадоволителните транспортни и хотелски условия в Буенос Айрес. Твърди се също, че африканският тим не е получил никакъв дял от приходите от разпродаденото шоу, което е оставило горчив привкус сред щаба и футболистите. На терена домакините постигнаха категорична победа с 3:0, превръщайки събитието в личен триумф, докато за Бенин остана само разочарованието от отношението извън терена.

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

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