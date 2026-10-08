Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аржентина

Недоволство след прощалния мач на Меси: Бенин се оплака от аржентинците

  • 8 окт 2026 | 10:38
  • 1220
  • 4
Недоволство след прощалния мач на Меси: Бенин се оплака от аржентинците

Футболната федерация на Бенин изрази остро възмущение от отношението, което отборът е получил по време на бенефисния двубой на Лионел Меси в Буенос Айрес. Според медийни публикации гостуващата африканска делегация е останала крайно разочарована, след като нейните играчи не са получили възможност да разменят фланелки, да се снимат със звездите на съперника или да вземат каквито и да било финансови бонуси от високопрофилното събитие.

Пълно игнориране след последния съдийски сигнал
Лагерът на Бенин се сблъска с крайно хладно отношение след края на приятелската среща срещу Аржентина, играна на препълнения стадион „Естадио Монументал“. Емоционалният сблъсък в аржентинската столица бе организиран като мащабен празник за домакините в чест на легендарната кариера на Меси с националната фланелка. След края на срещата обаче селекцията от Африка е останала напълно изолирана и без никакъв достъп до именитите си опоненти.

Разследване разкрива сериозни ограничения
Напрежението зад кулисите бе оповестено от разследващия журналист Ромен Молина в социалната мрежа „Екс“. Той описа поредица от рестрикции, наложени на гостите от страна на домакините и организаторите.

„Уважението“ от страна на Аржентинската федерация (и футболистите) към Бенин: никакви бонуси, нито цент от генерираните приходи, никаква размяна на фланелки, нито една снимка и забрана за влизане в коридора на Аржентина! Всичко се прави с цел бизнес на гърба на хора, третирани като обикновен декор.

Организационен хаос и горчиво разочарование
Случката след края на двубоя само засили недоволството сред гостите, които още преди това са изразили претенции към незадоволителните транспортни и хотелски условия в Буенос Айрес. Твърди се също, че африканският тим не е получил никакъв дял от приходите от разпродаденото шоу, което е оставило горчив привкус сред щаба и футболистите. На терена домакините постигнаха категорична победа с 3:0, превръщайки събитието в личен триумф, докато за Бенин остана само разочарованието от отношението извън терена.

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол
И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Фабио Борини сложи край на футболната си кариера

Фабио Борини сложи край на футболната си кариера

  • 8 окт 2026 | 09:50
  • 913
  • 0
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

  • 8 окт 2026 | 08:15
  • 6387
  • 2
Манчестър Юнайтед продължава да следи защитник на Нотингам

Манчестър Юнайтед продължава да следи защитник на Нотингам

  • 8 окт 2026 | 07:46
  • 1632
  • 0
Борусия (Дортмунд) бърза да удължи договора на Грегор Кобел

Борусия (Дортмунд) бърза да удължи договора на Грегор Кобел

  • 8 окт 2026 | 07:25
  • 1014
  • 0
Турция сменя Монтела с Арда Туран

Турция сменя Монтела с Арда Туран

  • 8 окт 2026 | 06:53
  • 2865
  • 0
Нов обрат около бъдещето на Хулиан Алварес

Нов обрат около бъдещето на Хулиан Алварес

  • 8 окт 2026 | 06:27
  • 4983
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

  • 8 окт 2026 | 10:13
  • 6685
  • 23
В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

  • 8 окт 2026 | 11:19
  • 1572
  • 2
Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

  • 8 окт 2026 | 08:06
  • 15344
  • 48
Меси каза сбогом, Роналдо му отговори: Написа история, която ще остане завинаги

Меси каза сбогом, Роналдо му отговори: Написа история, която ще остане завинаги

  • 7 окт 2026 | 21:50
  • 31206
  • 280
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

  • 8 окт 2026 | 08:15
  • 6387
  • 2
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 2725
  • 0