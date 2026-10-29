Енцо Фернандес: Щяхме да станем световни шампиони, ако бяхме стигнали до дузпи

Халфът на Аржентина Енцо Фернандес даде интервю пред подкаста Los Edul, в който коментира своето представяне и това на отбора на Мондиал 2026. Играчът на Манчестър Сити също така говори за огромната тъга, която е изпитал заради оттеглянето на Лионел Меси от националния тим.

“Испания заслужено стана световен шампион. Въпреки това, ако бяхме стигнали до дузпи във финала, ние щяхме да спечелим титлата. Имахме Емилиано Мартинес, а всички знаем, че той никога не се проваля при изпълнение на дузпи. Дибу игра цялата елиминационна фаза със счупен пръст. Невероятно е как успя да го направи. Та той дори нямаше никаква чувствителност в него. Това беше лудост. Но това е Дибу, който е животно. Как бих оценил представянето си на Мондиала? Със седем от десет. Чувствах се добре в първия мач, във втория бях горе-долу, но в третия вече не бях добре. Не се чувствах добре във футболно отношение. Физически бях добре, защото бях записал доста мачове в Премиър лийг и бях играл на всеки три дни. Но с напредването на турнира започнах да се уморявам и физически.

🚨 Enzo Fernández: "IF WE HAD REACHED PENALTIES, WE WOULD HAVE WON THE WORLD CUP! "We had DIBU MARTÍNEZ, and we all know HE NEVER FAILS IN PENALTY SHOOTOUTS. “Dibu played the ENTIRE WORLD CUP FINAL WITH A FRACTURED FINGER! It was INCREDIBLE how he managed it. He couldn’t even move his finger properly. IT WAS MADNESS! "BUT THAT’S DIBU. DIBU IS AN ANIMAL." @losedul — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 29, 2026

Благодарен съм, че преживях тези моменти, които ще останат в историята на нашия национален тим. Разбира се, има тъга, защото не успяхме да спечелим титлата отново, но оценявам всички усилия на състава, за да изведем Аржентина до още един финал на Мондиал. Естествено, че се самообвинявам за червения картон на финала. Нито един играч не иска да бъде изгонен, особено във финал на Световно първенство. Много ме заболя от това. С времето обаче осъзнах, че това е просто част от футбола. Но да, този червен картон все още е като трън в петата ми. Кой съотборник в Аржентина бих взел в Манчестър Сити? Кристиан Ромеро, той е най-добрият централен бранител в света. За кого щях да гласувам за “Златната топка”? За Хари Кейн, Килиан Мбапе и Ламин Ямал.

🚨 Enzo Fernández: "HOW WOULD I RATE MY WORLD CUP? A SEVEN.” "I felt good in the first match, more or less in the second, but by the third, I WASN’T FEELING GOOD ANYMORE. “I WASN’T FEELING GOOD FOOTBALL-WISE. Physically, I was fine because I’d been playing A LOT of matches in the Premier League, every three days. But as the tournament went on, I started to become PHYSICALLY EXHAUSTED too. "I’m GRATEFUL to have experienced those moments. They will remain in the HISTORY of our national team. Obviously, there’s sadness because we couldn’t win the title again, but I VALUE all the effort this group made to take Argentina to ANOTHER WORLD CUP FINAL.” 💔 "Do I blame myself for the RED CARD? OF COURSE. No player wants to get sent off, especially in a WORLD CUP FINAL. It hurt me A LOT. “Over time, I learned to accept it as part of football. But YES, that red card is STILL A THORN IN MY SIDE.” @losedul — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 29, 2026

Оттеглянето на Меси? Помня как като дете включвах телевизора само за да го гледам как играе. Беше шокиращо за мен, щом осъзнах, че повече няма да бъде с нас. Това ми донесе огромна болка. Още от дете винаги си мечтаех да играя с Меси. Помня как пресмятах възрастовата разлика помежду ни, за да видя дали беше възможно някой ден да играем заедно. След всичко, което постигнахме заедно, възможността да го имам съотборник и насладата от тези моменти с него, аз изпитах огромна тъга, знаейки, че той повече няма да е в отбора ни. Нашият идол повече нямаше да играе с нас. Това беше много тежко за приемане”, сподели Фернандес.

🥹🇦🇷 Enzo Fernández: “I REMEMBERED WHEN I USED TO TURN ON THE TV JUST TO WATCH MESSI PLAY. Suddenly, realizing that he wouldn’t be with us anymore was SHOCKING. It was IMMENSE PAIN. “I ALWAYS DREAMED OF PLAYING WITH HIM since I was a kid. I used to calculate the age difference between us to see if there was a chance we could play together one day. “After EVERYTHING WE ACHIEVED TOGETHER, having him as a teammate and enjoying those moments alongside him, I felt HUGE SADNESS knowing that he wouldn’t be with us anymore. “OUR IDOL WOULDN’T BE PLAYING WITH US ANYMORE. It was VERY HARD TO TAKE.” @losedul 💔 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 29, 2026

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Снимки: Gettyimages