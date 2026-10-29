Енцо Фернандес: Щяхме да станем световни шампиони, ако бяхме стигнали до дузпи

Халфът на Аржентина Енцо Фернандес даде интервю пред подкаста Los Edul, в който коментира своето представяне и това на отбора на Мондиал 2026. Играчът на Манчестър Сити също така говори за огромната тъга, която е изпитал заради оттеглянето на Лионел Меси от националния тим.
“Испания заслужено стана световен шампион. Въпреки това, ако бяхме стигнали до дузпи във финала, ние щяхме да спечелим титлата. Имахме Емилиано Мартинес, а всички знаем, че той никога не се проваля при изпълнение на дузпи. Дибу игра цялата елиминационна фаза със счупен пръст. Невероятно е как успя да го направи. Та той дори нямаше никаква чувствителност в него. Това беше лудост. Но това е Дибу, който е животно. Как бих оценил представянето си на Мондиала? Със седем от десет. Чувствах се добре в първия мач, във втория бях горе-долу, но в третия вече не бях добре. Не се чувствах добре във футболно отношение. Физически бях добре, защото бях записал доста мачове в Премиър лийг и бях играл на всеки три дни. Но с напредването на турнира започнах да се уморявам и физически.
Благодарен съм, че преживях тези моменти, които ще останат в историята на нашия национален тим. Разбира се, има тъга, защото не успяхме да спечелим титлата отново, но оценявам всички усилия на състава, за да изведем Аржентина до още един финал на Мондиал. Естествено, че се самообвинявам за червения картон на финала. Нито един играч не иска да бъде изгонен, особено във финал на Световно първенство. Много ме заболя от това. С времето обаче осъзнах, че това е просто част от футбола. Но да, този червен картон все още е като трън в петата ми. Кой съотборник в Аржентина бих взел в Манчестър Сити? Кристиан Ромеро, той е най-добрият централен бранител в света. За кого щях да гласувам за “Златната топка”? За Хари Кейн, Килиан Мбапе и Ламин Ямал.
Оттеглянето на Меси? Помня как като дете включвах телевизора само за да го гледам как играе. Беше шокиращо за мен, щом осъзнах, че повече няма да бъде с нас. Това ми донесе огромна болка. Още от дете винаги си мечтаех да играя с Меси. Помня как пресмятах възрастовата разлика помежду ни, за да видя дали беше възможно някой ден да играем заедно. След всичко, което постигнахме заедно, възможността да го имам съотборник и насладата от тези моменти с него, аз изпитах огромна тъга, знаейки, че той повече няма да е в отбора ни. Нашият идол повече нямаше да играе с нас. Това беше много тежко за приемане”, сподели Фернандес.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages