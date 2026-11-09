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Джулиано Симеоне посочи кой трябва да наследи №10 на Лео Меси

  • 9 ное 2026 | 15:18
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Джулиано Симеоне посочи кой трябва да наследи №10 на Лео Меси

Въпросът за това кой трябва да облече емблематичната фланелка с номер 10 в националния тим на Аржентина предизвиква все по-оживени дискусии сред самите футболисти на световните шампиони. Преди предстоящите контролни срещи с Уругвай и Коста Рика, нападателят Джулиано Симеоне се присъедини към съотборниците си, които виждат в лицето на Хулиан Алварес най-подходящия наследник на Лионел Меси.

След двубоя между Атлетико Мадрид и Барселона, завършил със загуба 1:2 за мадридчани, в който Симеоне отбеляза попадение именно след асистенция на Алварес, младият футболист подкрепи по-рано изразената позиция на защитника Кристиан Ромеро. В интервю за ЕСПН той заяви, че ако неговият съотборник реши да поеме тази отговорност, номерът ще му пасне перфектно.

Синът на Диего Симеоне изтъкна качествата, които според него правят Алварес идеален избор за тежката роля: „Хулиан е изключителен футболист с огромна класа. Той кара целия отбор да играе, върши страхотна работа и във фаза защита, бележи голове и е изключително комплексен играч. Изобщо няма да се изненадам, ако точно той вземе десетката.“

Мнението му напълно съвпада с думите на Кристиан „Кути“ Ромеро, който по-рано също посочи нападателя заради неговата скромност, характер и футболни умения, превръщайки Алварес в един от най-сериозно подкрепяните кандидати в съблекалнята.

Освен темата за историческия номер, Симеоне коментира и предстоящите предизвикателства пред състава в отсъствието на капитана Меси. Нападателят подчерта, че Лео остава най-великият играч в историята и неговата липса неизбежно се усеща, тъй като той винаги е бил водачът на отбора. Въпреки това Симеоне изрази увереност, че изграденият силен колектив и високият интензитет в играта ще позволят на аржентинците да продължат успешното наследство на своя лидер.

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