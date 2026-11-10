Бившият спортен директор на Интер: Тръгнах си в правилния момент, привлича ме да работя във Висшата лига

Бившият спортен директор на Интер Пиеро Аузилио направи искрена равносметка за периода си при „нерадзурите“ и очерта плановете си за бъдещето по време на форума „Social Football Summit“. Специалистът подчерта, че е напуснал миланския гранд с високо вдигната глава и в най-подходящия момент, а следващата му голяма амбиция е свързана с английския футбол.

„Престоят ми в Интер беше дълъг, изключително важен и неповторим етап. Всяка красива приказка обаче има своя край. Усетих, че моментът за раздяла е настъпил, и смятам, че взех правилното решение. За мен беше от ключово значение да си тръгна след триумф — със спечелено Скудето, Купа на Италия и отлични финансови резултати. Винаги съм си представял раздялата точно по този начин“, заяви Аузилио.

🚨 Former Inter director Piero Ausilio: “Call from AC Milan? I’d like to try a new chapter in Premier League as next step”. “I’m motivated to try a new experience abroad after so many years at Inter”. https://t.co/VACn1gfAFa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2026

Той разкри също, че не е имал никакво намерение да напуска в по-трудни моменти: „Никога не бих приел да си тръгна след загубения финал в Шампионската лига или след второто място в Серия А. През годините имаше различни възможности, които можех да обмисля, но първо исках да върна Интер там, където му е мястото.“

Запитан за контакта си с клубния президент Бепе Марота, Аузилио призна, че двамата вече не комуникират активно: „Не съм имал възможност да разговарям с него напоследък, но той вероятно е изключително зает. За сметка на това редовно се виждам с Дарио Бачин, с когото работихме рамо до рамо в продължение на десет години. Подобни контакти не се изтриват лесно. Чувам се и с Киву, както и с много от момчетата.“

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Според бившия директор запазването на структурата в Интер е доказателство за добре свършената работа: „Фактът, че клубът избра приемственост пред сляпото търсене на иновации и гласува доверие на моя дългогодишен заместник, както и привличането на Симоне Ло Скиаво за директор по футболното развитие, е огромно признание за положения от мен труд.“

🚨⚫️🔵Ausilio: "Ora sono un uomo libero e posso dire che ho fatto l'Inter più forte di questi anni. E' la più forte e la più completa. Il che non vuol dire che vincerà di sicuro ma è la più forte. Per me un direttore sportivo deve avere tempo per programmare, non può avere meno di 3 anni per progettare. Ho visto che questo non arrivava e ho fatto quello che ritenevo giusto" — Daniele Mari (@marifcinter) November 10, 2026

Аузилио разясни и подробности около срещата си със Сеск Фабрегас: „Киву знаеше отлично, че ще стане треньор, и беше наясно с този контакт. Бях в Лондон по работа заради футболист. Когато Фабрегас стартира работата си в юношеския тим на Комо, той поиска да посети базата в Апиано Джентиле, да се запознае с Индзаги и директорите, за да разбере формулата на успеха на Интер. Оттам се роди страхотна връзка, поддържана през годините с общи обеди и разговори. Той е изключително любознателен човек.“

Относно следващата стъпка в кариерата си Аузилио сподели, че мечтае за ново първенство: „Все още не съм водил официални преговори с никого. Искам да се пробвам в различна среда, а проект в английската Висша лига би бил изключително вълнуващ. Това не означава, че ще започна работа там утре, но проектът ме привлича силно и бих го обмислил с голям интерес.“

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