Ромарио изригна срещу Анчелоти: Взимай си багажа и се махай!

Легендарният бразилски футболист Ромарио поиска незабавната оставка на селекционера Карло Анчелоти след поражението на „селесао“ с 2:3 от Япония в приятелска среща.

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Бившата звезда на Барселона, който понастоящем е сенатор, публикува остра позиция в социалните мрежи по адрес на италианския специалист: „Анчелоти, стига толкова! Взимай си багажа и се махай!“

💥 Romario, leyenda brasileña, carga duramente contra Ancelotti y pide su dimisión: "Toma tus cosas y vete. Regresa a los clubes, donde te hiciste un nombre, porque la selección brasileña no puede seguir corriendo el riesgo. Ya pasamos demasiada vergüenza y no podemos arriesgarnos a tirar otro Mundial a la basura" — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 14, 2026

Макар да определи Анчелоти като един от великите треньори в световния футбол, Ромарио подчерта, че тези успехи се отнасят единствено за клубните тимове, но не и за бразилския национален отбор. „Върни се в клубовете, където си изгради име, защото бразилският национален отбор не може да продължава да поема този риск“, написа той.

Световният шампион се обърна директно и към президента на Бразилската футболна конфедерация Самир Шауд, призовавайки го да покаже смелост за решителни действия. „Преживяхме твърде много срам и не можем да рискуваме да пропилеем още едно Световно първенство“, добави той.

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В мача, проведен в Сингапур, японският тим постигна едва втората си историческа победа над Бразилия благодарение на попадение в добавеното време. Самият Анчелоти пък бе изгонен от срещата след бурни и настоятелни протести срещу съдийско решение.

Италианецът пое тима през 2025 г. и през май поднови контракта си до 2030 г. Той вече бе подложен на сериозни критики след разочароващото представяне на тазгодишния Мондиал, където петкратните световни шампиони отпаднаха от Норвегия още на осминафиналите.

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Снимки: Imago