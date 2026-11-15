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Ромарио изригна срещу Анчелоти: Взимай си багажа и се махай!

  • 15 ное 2026 | 11:05
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Ромарио изригна срещу Анчелоти: Взимай си багажа и се махай!

Легендарният бразилски футболист Ромарио поиска незабавната оставка на селекционера Карло Анчелоти след поражението на „селесао“ с 2:3 от Япония в приятелска среща.

Япония си отмъсти на Бразилия, Винисиус блесна с красиви голове, а Рафиня и Анчелоти си изпросиха червени картони
Япония си отмъсти на Бразилия, Винисиус блесна с красиви голове, а Рафиня и Анчелоти си изпросиха червени картони

Бившата звезда на Барселона, който понастоящем е сенатор, публикува остра позиция в социалните мрежи по адрес на италианския специалист: „Анчелоти, стига толкова! Взимай си багажа и се махай!“

Макар да определи Анчелоти като един от великите треньори в световния футбол, Ромарио подчерта, че тези успехи се отнасят единствено за клубните тимове, но не и за бразилския национален отбор. „Върни се в клубовете, където си изгради име, защото бразилският национален отбор не може да продължава да поема този риск“, написа той.

Световният шампион се обърна директно и към президента на Бразилската футболна конфедерация Самир Шауд, призовавайки го да покаже смелост за решителни действия. „Преживяхме твърде много срам и не можем да рискуваме да пропилеем още едно Световно първенство“, добави той.

Анчелоти: Съдията нямаше нужния опит за мач от такова високо ниво
Анчелоти: Съдията нямаше нужния опит за мач от такова високо ниво

В мача, проведен в Сингапур, японският тим постигна едва втората си историческа победа над Бразилия благодарение на попадение в добавеното време. Самият Анчелоти пък бе изгонен от срещата след бурни и настоятелни протести срещу съдийско решение.

Италианецът пое тима през 2025 г. и през май поднови контракта си до 2030 г. Той вече бе подложен на сериозни критики след разочароващото представяне на тазгодишния Мондиал, където петкратните световни шампиони отпаднаха от Норвегия още на осминафиналите.

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Снимки: Imago

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