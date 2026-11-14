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Анчелоти: Съдията нямаше нужния опит за мач от такова високо ниво

  • 14 ное 2026 | 17:33
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Анчелоти: Съдията нямаше нужния опит за мач от такова високо ниво

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти остана доволен от представянето на своя тим въпреки загубата с 2:3 в контролата на Япония. Той също така коментира съдийството на сингапуреца Джансен Фу Чуан Хуей, който показа червени картони на него и капитана Рафиня заради техни протести в края на мача.

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“Съдията ми каза, че не ръководя добре скамейката ми, и затова ми показа червен картон. Що се отнася до резултата, мисля, че играхме добре в продължение на 70 минути, а ние искахме точно това. За теста, който искахме да предприемем, бяхме малко по-оголени в защита, защото искахме да пресираме повече напред. Анализът ми за играта е, че не стартирахме добре, нямахме покритие в защита и не бяхме балансирани. Отборът постоянно спираше, защото си мислеше, че реферът ще отсъди фалове. Успяхме да вкараме два гола, изравнихме резултата и дори можехме да спечелим накрая чрез Ендрик.

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Жалко за резултата. Не обичам да губя, но трябва да гледаме позитивните неща. Някои футболисти играха за първи път, но показаха истинско качество, а резултатът беше повлиян от поведението на съдията, който не надуваше свирката. Но вината не е и негова. Това беше мач от високо ниво, а той нямаше нужния опит, за да го ръководи. Тези контроли са с цел развитието на играчите, включително новодошлите за този лагер. Вчера казах, че съм доволен от младите, а през март ще стесним състава малко повече. Доволен съм от начина, по който играхме. Началото не беше силно, но след това реагирахме добре, изравнихме и се опитахме да победим”, коментира след загубата Анчелоти, който няма да може да води отбора си в контролата със Сингапур, а Рафиня също ще бъде наказан..

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Снимки: Gettyimages

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