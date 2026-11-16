Винисиус: Тренирах по-малко, допусках грешки, човек съм

Звездата на Бразилия и Реал Мадрид Винисиус Жуниор направи изключително откровен коментар относно формата си и критиките, отправени към него и националния отбор. „Селесао“ продължава подготовката си по време на паузата за международни мачове, като след поражението от Япония (2:3) следващият съперник на тима е Сингапур (вторник, 12:00 часа). Преди срещата крилото говори открито за причините за спада в своето представяне през настоящата кампания.

Винисиус призна, че ранното отпадане на Мондиала е оказало сериозен психологически ефект върху него. „Смятам, че не се подготвих достатъчно добре след Световното първенство, тъй като разочарованието беше огромно за всички бразилци. Не очаквахме да отпаднем толкова рано. Затова използвах почивката, за да се отпусна, да си почина и да бъда със семейството си. В крайна сметка тренирах по-малко, отколкото през предишните години“, заяви офанзивният футболист.

Той допълни, че напрежението около подновяването на договора му и интересът от други отбори през лятото също са повлияли на старта му в Реал Мадрид.

Бразилецът обаче напомни, че и през миналия сезон първите месеци не са били особено резултатни за него. „През изминалата кампания до декември бях вкарал едва пет попадения, но след това завърших с над 20 гола, както във всеки друг сезон. Развивам се и се подготвям, защото в най-важните моменти от сезона винаги съм готов да помогна“, изтъкна той.

Нападателят даде за пример две от най-големите футболни величия, за да илюстрира колко трудно е поддържането на постоянство на най-високо ниво. „Само Кристиано Роналдо и Меси успяха да се задържат на този връх толкова много години и да записват подобни показатели. Аз съм човек, правя грешки, но винаги се стремя да ставам по-добър. На 26 години съм и освен да разбирам играта, трябва и да мога да се наслаждавам на живота“, допълни звездата.

Относно загубата от Япония, въпреки че реализира два гола, Винисиус не скри съжалението си от резултата, но подчерта, че Бразилия се намира в процес на обиграване. Съперникът е играл с голяма част от състава си от Световното първенство, докато в бразилския тим има редица нови лица. Футболистът не пожела да се оправдава и със съдийските отсъждания: „Вината винаги е в нас, играчите. Можехме да се представим по-добре, но вече мислим изцяло за мача срещу Сингапур“.

Винисиус засегна и вълната от критики към тима, отбелязвайки, че те са разбираеми заради дългото чакане на световна титла. Той сподели, че легенди като Роналдо и Роналдиньо винаги се изказват ласкаво за настоящия състав, но подмладяването изисква време: „Трябва да намерим своя облик навреме за Копа Америка. Критикуват ме още от 16-годишен, когато преминах в Реал Мадрид. Преди приемах контролите по-леко, но осъзнах, че за феновете всяка среща с националната фланелка е като двубой от Мондиал. На следващото Световно първенство ще бъда на 30 години, с много повече опит и рутина“.

В заключение нападателят бе категоричен, че младите футболисти в лагера на Бразилия трябва да играят с удоволствие и без излишен натиск, докато тежестта следва да се носи от по-опитните: „Вече имам зад гърба си участия на две Световни първенства и най-голямата отговорност пада върху мен, защото имам опит и съм сред най-добрите футболисти в света“.

Футболистът подчерта готовността си да бъде пример за по-младите състезатели в състава и да поеме лидерски функции заедно с по-опитните си съотборници: „Вече съм готов да поема тази роля, за да могат млади играчи като Ендрик, Естевао и останалите да се учат и да се развиват. Целта е аз, Рафиня, Маркиньос, Габриел Магаляеш и Бруно Гимараеш да защитаваме отбора и да носим тази отговорност.“

Относно взаимоотношенията си с Карло Анчелоти, играчът не скри признателността си към специалиста: „Винаги съм изпитвал огромна обич и признателност към него. Той промени моята кариера в Реал Мадрид и във футбола като цяло. Винаги ме е подкрепял и ме е напътствал по най-правилния начин. Когато разбрах, че ще поеме националния отбор, бях щастлив, защото знаех, че показателите ми ще се подобрят. Това вече е моето десето попадение под негово ръководство, докато преди това бях отбелязал едва шест. Нужно е да допускаме по-малко грешки и да действаме максимално бързо. Нямам никакво съмнение, че той ще намери оптималния състав и най-добрата постройка, за да играем така, както приляга на бразилци.“

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