Байерн потвърди за контузия на Алфонсо Дейвис, но има и добра новина

Байерн (Мюнхен) официално потвърди, че Алфонсо Дейвис е получил контузия по време на международната пауза. Както е известно, канадецът бе принудително заменен рано в двубоя срещу Гватемала (3:2) от 1/4-финалите на КОНКАКАФ Лига на нациите.

ℹ️ Alphonso Davies fällt vorerst aus Davies hat sich im Länderspiel gegen Guatemala einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen und wird dem FC Bayern vorerst fehlen. Gute Besserung, Phonzy! ❤️‍🩹 Zum Artikel: https://t.co/e87bsUVkR3 https://t.co/FdaEXdZAAr — FC Bayern München (@FCBayern) November 16, 2026

"Алфонсо Дейвис е получил леко мускулно разкъсване на лявото бедро по време на съботната победа на Канада с 3:2 над Гватемала. Новината бе потвърдена след проведени прегледи от медицинския щаб на Байерн (Мюнхен). В резултат на контузията 26-годишният състезател ще прекара известно време извън игра", гласи официалното съобщение на германските шампиони.

Добрата новина за баварците, че травмата на Дейвис е сравнително лека - за разлика от март миналата година, когато той бе дълго извън игра след мач за националния си тим.

Alphonso Davies will be out for 7-10 days. The plan is for him to return to the squad for the Champions League game in Lille next week [@kessler_philipp] https://t.co/xQeaCeA1GP — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 16, 2026

Според информациите в Германия, канадецът ще отсъства от терените около 7-10 дни. Това означава, че Дейвис със сигурност ще пропусне петъчния двубой у дома срещу Кьолн, но от Байерн се надяват, че той може да е готов още за гостуването на Лил през следващата седмица в Шампионската лига.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google