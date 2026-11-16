Байерн потвърди за контузия на Алфонсо Дейвис, но има и добра новина

Байерн (Мюнхен) официално потвърди, че Алфонсо Дейвис е получил контузия по време на международната пауза. Както е известно, канадецът бе принудително заменен рано в двубоя срещу Гватемала (3:2) от 1/4-финалите на КОНКАКАФ Лига на нациите.
"Алфонсо Дейвис е получил леко мускулно разкъсване на лявото бедро по време на съботната победа на Канада с 3:2 над Гватемала. Новината бе потвърдена след проведени прегледи от медицинския щаб на Байерн (Мюнхен). В резултат на контузията 26-годишният състезател ще прекара известно време извън игра", гласи официалното съобщение на германските шампиони.
Добрата новина за баварците, че травмата на Дейвис е сравнително лека - за разлика от март миналата година, когато той бе дълго извън игра след мач за националния си тим.
Според информациите в Германия, канадецът ще отсъства от терените около 7-10 дни. Това означава, че Дейвис със сигурност ще пропусне петъчния двубой у дома срещу Кьолн, но от Байерн се надяват, че той може да е готов още за гостуването на Лил през следващата седмица в Шампионската лига.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google