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Рафиня за червения си картон: Трудно е да запазя самообладание след толкова много съдийски грешки

  • 14 ное 2026 | 17:03
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Рафиня за червения си картон: Трудно е да запазя самообладание след толкова много съдийски грешки

Капитанът на Бразилия Рафиня се извини за поведението си при загубата с 2:3 в контролата с Япония, като обясни защо се стигна до неговия червен картон и този на селекционера Карло Анчелоти. Двамата бяха санкционирани от сингапурския главен съдия Джансен Фу Чуан Хуeй заради своите протести след победното попадение на азиатците в добавеното време на срещата.

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“Преди всичко, искам да се извиня за поведението ми и изгонването ми. Понякога е трудно да запазя самообладание, особено след толкова много съдийски грешки в мача. Опитах се да говоря с главния рефер на няколко пъти, но нито веднъж не усетих, че беше отворен за диалог. Мисля, че той направи толкова много грешки в двубоя, а това е неприемливо. Според мен при първия техен гол имаше нарушение, тъй като съперниковият играч ми отне топката чрез ръката му. Мисля, че това е фал, но мога да разбера защо не беше отсъден предвид сегашните правила. След това дойде ситуацията в края на първото полувреме, при която според мен трябваше да даде дузпа, но той каза “не”. При третия им гол пък имаше очевидно нарушение срещу Жоао Гомеш. Дори и след намесата на ВАР, в крайна сметка той призна попадението. Много е трудно да не говоря за съдийството.

Дадохме всичко от себе си още от началото на мача, докато в същото време знаехме, че все още има аспекти, в които трябва да се подобрим. Израстваме като отбор, като отново се изправяме на крака след Световното първенство. Направихме страхотен мач, като през второто полувреме се справихме доста по-добре в сравнение с първото, но е трудно, когато играеш срещу рефера. Не съм тук, за да се оправдавам. Трябва да се подобрим в много отношения, но не бива да оставяме днешното съдийство без коментар”, коментира Рафиня след двубоя.

Заради червените си картони, както нападателят на Барселона, така и Анчелоти ще бъдат наказани за следващата контрола на Бразилия, която е във вторник срещу Сингапур.

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Снимки: Imago

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