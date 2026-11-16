Томас Франк каза “да” на Кристъл Палас

Кристъл Палас и Томас Франк са постигнали принципна договорка за това датчанинът да поеме мениджърския пост в клуба след уволнението на Пиер Саж. Новината бе потвърдена от повечето големи източници на Острова, като според “Скай спортс” ще стане официална в следващите 24-48 часа. Така Франк ще се завърне в Премиър лийг няколко месеца след уволнението си от Тотнъм, което стана факт през февруари. Според "Би Би Си" той ще подпише договор за две години и половина.
Преди предстоя си при “шпорите” Франк постигна голям успех в Брентфорд по време на седемгодишния си престой между 2018 и 2025 г., като изведе „пчеличките“ до Висшата лига и впоследствие ги утвърди като отбор в елита, достигайки до девето място в класирането през 2023 г. След това той замени Анге Постекоглу в Тотнъм, но беше уволнен по-малко от осем месеца по-късно.
Кристъл Палас взе решение да уволни Саж след загубата от Ливърпул, която бе седма от началото на сезона в Премиър лийг. “Орлите” в момента са на последно място във временното класиране.
В момента Франк и ръководството на Палас уточняват щаба на датчанина, добавя Дейвид Орнстийн. 53-годишният специалист ще дебютира като мениджър на лондончани в двубоя с Ковънтри.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google