Томас Франк каза “да” на Кристъл Палас

Кристъл Палас и Томас Франк са постигнали принципна договорка за това датчанинът да поеме мениджърския пост в клуба след уволнението на Пиер Саж. Новината бе потвърдена от повечето големи източници на Острова, като според “Скай спортс” ще стане официална в следващите 24-48 часа. Така Франк ще се завърне в Премиър лийг няколко месеца след уволнението си от Тотнъм, което стана факт през февруари. Според "Би Би Си" той ще подпише договор за две години и половина.

Преди предстоя си при “шпорите” Франк постигна голям успех в Брентфорд по време на седемгодишния си престой между 2018 и 2025 г., като изведе „пчеличките“ до Висшата лига и впоследствие ги утвърди като отбор в елита, достигайки до девето място в класирането през 2023 г. След това той замени Анге Постекоглу в Тотнъм, но беше уволнен по-малко от осем месеца по-късно.

Кристъл Палас взе решение да уволни Саж след загубата от Ливърпул, която бе седма от началото на сезона в Премиър лийг. “Орлите” в момента са на последно място във временното класиране.

В момента Франк и ръководството на Палас уточняват щаба на датчанина, добавя Дейвид Орнстийн. 53-годишният специалист ще дебютира като мениджър на лондончани в двубоя с Ковънтри.

Thomas Frank has an agreement in place to become Crystal Palace's new manager. Talks over the Dane's backroom staff are also at the final stages. Frank is expected to be in charge for the game against Coventry after the international break.🦅 🤝 @alex_crook https://t.co/7xB8BeEYPI — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 16, 2026

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