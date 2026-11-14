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Япония си отмъсти на Бразилия, Винисиус блесна с красиви голове, а Рафиня и Анчелоти си изпросиха червени картони

  • 14 ное 2026 | 14:40
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Япония си отмъсти на Бразилия, Винисиус блесна с красиви голове, а Рафиня и Анчелоти си изпросиха червени картони

Националният отбор на Япония записа успех с 3:2 над Бразилия в зрелищна контрола, която се изигра в Сингапур. Любопитното е, че това беше трети мач между двата тима през последните 13 месеца, като през миналата есен азиатците спечелиха приятелската им среща със същия резултат, но в 1/16-финалите на Мондиал 2026 бяха отстранени именно от “Селесао” след допуснат обрат и загуба с 1:2.

В днешния мач японците взеха ранен аванс от два гола. В 15-ата минута капитанът Рицу Доан пусна извеждащ пас към Такефуса Кубо, който напредна и се разписа с шут по земя. Само четири минути по-късно Шуто Накано комбинира с Доан на десния фланг, след което подаде топката на Кейто Накамура, който със своя удар удвои преднината на отбора си.

В 33-тата минута обаче Винисиус Жуниор намали изоставането на бразилците със страхотен изстрел от голямо разстояние за първия си гол от 29 септември насам. В 75-ата минута звездата на Реал Мадрид отново беше точен с прекрасен удар от границата на наказателното поле, при който топката се удари в двете странични греди и накрая влезе в мрежата.

Все пак “сините самураи” са тези, които си тръгнаха с успеха, след победен гол в добавеното време на срещата. Той беше дело на Тацухиро Сакамото, който се възползва от рикоширал шут на Кодай Сано. Веднага след попадението червени картони получиха селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти и замененият капитан Рафиня, които претендираха за фал в атака при отнемането на топката преди гола. Още преди това нападателят на Барселона недоволстваше от съдиите заради неотсъдена дузпа за нарушение срещу него в края на първото полувреме.

След три дни Бразилия има нова контрола - срещу Сингапур, докато Япония ще се изправи срещу Парагвай също във вторник.

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Снимки: Gettyimages

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