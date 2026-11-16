Как Мануел Гонсалес ще стане шампион в Moto2 в Гран При на Португалия

След отпадането на Исан Гевара от Гран При на Катар Мануел Гонсалес увеличи аванса си на върха на класирането в Moto2 и ще може да си гарантира титлата в средния клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта още тази неделя.

За целта испанският пилот на ИнтактГП трябва да завърши надпреварата за Гран При на Португалия с преднина от поне 25 точки пред своя сънародник. В момента разликата между двамата е 13.5 пункта, което означава, че Гонсалес трябва да спечели с поне 11.5 точки повече от Гевара. За улеснение в тази новина разглеждаме само сценариите, в които пилотите получават пълния набор от точки, които им се полагат във всяко състезание.

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За да стане в Португалия, Гонсалес задължително ще трябва да завърши сред първите четирима на „Портимао“, като в същото време Гевара на трябва да се качва на подиума. Ако едно от тези условия на се изпълни, тогава битката между двамата ще продължи и в последното състезание във Валенсия след седмица.

Как Мануел Гонсалес ще стане шампион в Moto2 в Гран При на Португалия:

Ако Гонсалес спечели, Гевара трябва да е 4-ти или по-назад

Ако Гонсалес е 2-ри, Гевара трябва да е 8-ми или по-назад

Ако Гонсалес е 3-ти, Гевара трябва да е 12-ти или по-назад

Ако Гонсалес е 4-ти, Гевара трябва да е 15-ти или по-назад

Ако Гонсалес е 5-ти или по-назад, не може да стане шампион

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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Снимки: Imago