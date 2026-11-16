Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Как Мануел Гонсалес ще стане шампион в Moto2 в Гран При на Португалия

  • 16 ное 2026 | 14:43
  • 252
  • 0
Как Мануел Гонсалес ще стане шампион в Moto2 в Гран При на Португалия

След отпадането на Исан Гевара от Гран При на Катар Мануел Гонсалес увеличи аванса си на върха на класирането в Moto2 и ще може да си гарантира титлата в средния клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта още тази неделя.

За целта испанският пилот на ИнтактГП трябва да завърши надпреварата за Гран При на Португалия с преднина от поне 25 точки пред своя сънародник. В момента разликата между двамата е 13.5 пункта, което означава, че Гонсалес трябва да спечели с поне 11.5 точки повече от Гевара. За улеснение в тази новина разглеждаме само сценариите, в които пилотите получават пълния набор от точки, които им се полагат във всяко състезание.

В Прамак искат отговори след отпадането на Исан Гевара в Катар
В Прамак искат отговори след отпадането на Исан Гевара в Катар

За да стане в Португалия, Гонсалес задължително ще трябва да завърши сред първите четирима на „Портимао“, като в същото време Гевара на трябва да се качва на подиума. Ако едно от тези условия на се изпълни, тогава битката между двамата ще продължи и в последното състезание във Валенсия след седмица.

Как Мануел Гонсалес ще стане шампион в Moto2 в Гран При на Португалия:

  • Ако Гонсалес спечели, Гевара трябва да е 4-ти или по-назад

  • Ако Гонсалес е 2-ри, Гевара трябва да е 8-ми или по-назад

  • Ако Гонсалес е 3-ти, Гевара трябва да е 12-ти или по-назад

  • Ако Гонсалес е 4-ти, Гевара трябва да е 15-ти или по-назад

  • Ако Гонсалес е 5-ти или по-назад, не може да стане шампион

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Тото Волф не е бил изненадан да получи поздравително съобщение от Хорнър

Тото Волф не е бил изненадан да получи поздравително съобщение от Хорнър

  • 16 ное 2026 | 15:09
  • 156
  • 0
Андреа Довициозо: Марко Бедзеки и Априлия изпуснаха сигурна титла през 2026

Андреа Довициозо: Марко Бедзеки и Априлия изпуснаха сигурна титла през 2026

  • 16 ное 2026 | 14:59
  • 237
  • 0
Икер Лекуона сменя Пеко Баная в Дукати за Гран При на Португалия

Икер Лекуона сменя Пеко Баная в Дукати за Гран При на Португалия

  • 16 ное 2026 | 14:17
  • 438
  • 0
Традиционното студено време и вероятност за дъжд в Лас Вегас този уикенд

Традиционното студено време и вероятност за дъжд в Лас Вегас този уикенд

  • 16 ное 2026 | 13:58
  • 523
  • 0
Защо аеродинамиката ще играе още по-ключова роля в MotoGP след промените през 2027 година

Защо аеродинамиката ще играе още по-ключова роля в MotoGP след промените през 2027 година

  • 16 ное 2026 | 13:15
  • 366
  • 0
Кими Антонели с шанс да повтори постижение на Верстапен от 2023 година

Кими Антонели с шанс да повтори постижение на Верстапен от 2023 година

  • 16 ное 2026 | 12:44
  • 1589
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

  • 16 ное 2026 | 14:51
  • 1705
  • 3
България в Талин по задължение и за чест

България в Талин по задължение и за чест

  • 16 ное 2026 | 07:16
  • 14010
  • 66
Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

  • 16 ное 2026 | 07:39
  • 29567
  • 26
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 19795
  • 18
Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

  • 16 ное 2026 | 09:50
  • 10296
  • 13
Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

  • 16 ное 2026 | 07:05
  • 12644
  • 3