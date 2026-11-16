Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Традиционното студено време и вероятност за дъжд в Лас Вегас този уикенд

  • 16 ное 2026 | 13:58
  • 518
  • 0

Надпреварата за Гран При на Лас Вегас се наложи като най-студената в календара на Формула 1 и изглежда, че тазгодишното ѝ издание няма да бъде изкючение от правилото.

Според последните прогнози на синоптиците температурата на въздуха в събота вечерта местно време, когато е стартът, ще бъде под 8 градуса по Целзий, а в петъчната квалификация се очака да бъде и по-студено. Това със сигурност ще се отрази сериозно на поведението на колите и най-вече на работата на пилотите с гумите, чието вработване няма да бъде никак леко.

Верстапен посочи кой ще е ключът към силното представяне в Лас Вегас
Верстапен посочи кой ще е ключът към силното представяне в Лас Вегас

Най-тежките условия се очакват по време на двете откриващи тренировки в четвъртък, когато синоптиците предвиждат ниските температури да бъдат гарнирани с превалявания. Шансът за дъжд в първата тренировка се оценяват на около 45%, а тази за преваляване във втория час за подготовка – 35%. В петък не се очаква никакъв дъжд, а в събота има минимален шанс от едва 5% за дъжд в хода на състезанието.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Тото Волф не е бил изненадан да получи поздравително съобщение от Хорнър

Тото Волф не е бил изненадан да получи поздравително съобщение от Хорнър

  • 16 ное 2026 | 15:09
  • 128
  • 0
Андреа Довициозо: Марко Бедзеки и Априлия изпуснаха сигурна титла през 2026

Андреа Довициозо: Марко Бедзеки и Априлия изпуснаха сигурна титла през 2026

  • 16 ное 2026 | 14:59
  • 226
  • 0
Как Мануел Гонсалес ще стане шампион в Moto2 в Гран При на Португалия

Как Мануел Гонсалес ще стане шампион в Moto2 в Гран При на Португалия

  • 16 ное 2026 | 14:43
  • 247
  • 0
Икер Лекуона сменя Пеко Баная в Дукати за Гран При на Португалия

Икер Лекуона сменя Пеко Баная в Дукати за Гран При на Португалия

  • 16 ное 2026 | 14:17
  • 426
  • 0
Защо аеродинамиката ще играе още по-ключова роля в MotoGP след промените през 2027 година

Защо аеродинамиката ще играе още по-ключова роля в MotoGP след промените през 2027 година

  • 16 ное 2026 | 13:15
  • 364
  • 0
Кими Антонели с шанс да повтори постижение на Верстапен от 2023 година

Кими Антонели с шанс да повтори постижение на Верстапен от 2023 година

  • 16 ное 2026 | 12:44
  • 1575
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

  • 16 ное 2026 | 14:51
  • 1640
  • 3
България в Талин по задължение и за чест

България в Талин по задължение и за чест

  • 16 ное 2026 | 07:16
  • 13974
  • 66
Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

  • 16 ное 2026 | 07:39
  • 29517
  • 26
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 19751
  • 18
Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

  • 16 ное 2026 | 09:50
  • 10275
  • 13
Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

  • 16 ное 2026 | 07:05
  • 12623
  • 3