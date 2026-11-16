Традиционното студено време и вероятност за дъжд в Лас Вегас този уикенд

Надпреварата за Гран При на Лас Вегас се наложи като най-студената в календара на Формула 1 и изглежда, че тазгодишното ѝ издание няма да бъде изкючение от правилото.

Според последните прогнози на синоптиците температурата на въздуха в събота вечерта местно време, когато е стартът, ще бъде под 8 градуса по Целзий, а в петъчната квалификация се очака да бъде и по-студено. Това със сигурност ще се отрази сериозно на поведението на колите и най-вече на работата на пилотите с гумите, чието вработване няма да бъде никак леко.

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Най-тежките условия се очакват по време на двете откриващи тренировки в четвъртък, когато синоптиците предвиждат ниските температури да бъдат гарнирани с превалявания. Шансът за дъжд в първата тренировка се оценяват на около 45%, а тази за преваляване във втория час за подготовка – 35%. В петък не се очаква никакъв дъжд, а в събота има минимален шанс от едва 5% за дъжд в хода на състезанието.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages