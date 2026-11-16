Защо аеродинамиката ще играе още по-ключова роля в MotoGP след промените през 2027 година

Техническият директор на Хонда, Романо Албесиано, изрази увереност, че ролята на аеродинамиката в MotoGP ще нарасне допълнително с въвеждането на новия технически регламент през 2027 година. Това виждане идва на фона на опитите на организаторите да ограничат въздействието на въздушния поток върху представянето на машините.

Стремежът към повишаване на безопасността, устойчивостта и зрелището в шампионата доведе до цялостно пренаписване на правилата. Мащабните реформи ще засегнат както двигателите и шаситата, така и аеродинамичните пакети и доставчика на гуми.

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Основната задача пред новите изисквания е намаляването на зависимостта от аеродинамичните детайли чрез рестрикции върху размерите и използването на крилата. Тази тенденция, наложена от Дукати в средата на миналото десетилетие, често бива посочвана като главната причина за затруднените изпреварвания и невъзможността състезателите да се движат плътно един зад друг.

Въпреки че според Албесиано новите ограничения успешно ще намалят размерите на най-видимите елементи като предните криле, инженерите ще продължат да намират креативни решения за генериране на притискаща сила чрез всеки външен детайл на мотоциклета.

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„Правилникът се промени с цел ограничаване на аеродинамиката, най-вече на крилата, така че вероятно притискането от тях ще бъде по-малко. В наши дни обаче специалистите работят с въздушния поток около целия мотоциклет. Не става дума единствено за крилата, които привличат вниманието – инженерите моделират налягането във всяка отделна зона. Поради тази причина смятам, че значението на аеродинамиката ще бъде още по-голямо в бъдеще“, коментира Албесиано пред motorsport.com.

От 2027 година максималната широчина на предния обтекател ще бъде свита от 600 на 550 милиметра, а височината му ще бъде драстично намалена от 1250 на 550 милиметра. В допълнение, най-издадената му точка ще бъде изтеглена с 50 милиметра назад, като и задната част на машините ще стане по-тясна. Макар че визуално мотоциклетите ще изглеждат значително по-различно, техническият директор на Хонда не очаква промяна в генералната философия на аеродинамичния дизайн.

„Вниманието ще падне върху целия корпус, особено долната и задната му част. Почти всеки видим компонент трябва да бъде конструиран едновременно с оглед на механиката и на въздушното съпротивление. Задното рамо вече се превърна в аеродинамичен елемент. Изпускателната система също не може да се разработва единствено с цел мощност на двигателя, а трябва да се вписва перфектно в общата концепция“, поясни италианският специалист.

Нарасналото влияние на аеродинамиката отдавна търпи критики заради влошеното качество на битките на пистата, но според Албесиано управлението на налягането в предната гума е друг ключов проблем, влияещ на състезанията. С предстоящата смяна на доставчика на гуми през 2027 година, когато Пирели ще заеме мястото на Мишлен, остава въпросът дали пилотите ще продължат да срещат същите трудности при поддържането на минимално изискуемото налягане.

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„Надявам се, че през следващата година контролът върху налягането на предната гума няма да бъде толкова критичен, макар че все още не можем да сме сигурни. Към момента този фактор оказва огромно влияние върху развоя на състезанията, макар и не толкова в квалификациите. Това са две различни теми, но и двете влияят сериозно на спорта“, завърши Албесиано.

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Снимки: Gettyimages